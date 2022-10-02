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Украинский танк в ЛиманеФото: Yashuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
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Зеленский: Успехи ВСУ не ограничиваются Лиманом

Евгений Жуков
50 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 октября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-uspehi-vsu-ne-ogranicivautsa-limanom/a-63315847

На 222-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 3 октября (время московское).

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Успехи Вооруженных сил Украины в освобождении населенных пунктов не ограничиваются Лиманом, заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении. История освобождения этого города в Донецкой области стала наиболее медийной, добавил он. Так, 129-я бригада территориальной обороны освободила село Архангельское и поселок Миролюбовка в Херсонской области, указал Зеленский.

Кроме того, глава государства упомянул "референдумы" в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. "Когда возвращается украинский флаг - о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 2 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 октября 00.00 - 13.59 >>>

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Сайт президента Украины

Текст обращения Владимира Зеленского
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