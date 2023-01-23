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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: President of Ukraine/apaimages/IMAGO
КонфликтыУкраина

Зеленский заявил о запрете чиновникам отдыхать за границей

Дмитрий Андреев
13 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 января.

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На 335-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 24 января (время московское).

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Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об уходе в отставку, пишет "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники в СНБО и правительстве. По их данным, вместо Тимошенко на его должность планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

Эту информацию подтвердил депутат Рады Ярослав Железняк.

Кроме того, по сведениям издания, в отставку уйдут главы военной администрации Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

В свою очередь информированные собеседники в офисе президента сообщили "РБК-Украина", что Кирилла Тимошенко могут назначить главой Херсонской областной военной администрации.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете чиновникам и госслужащим выезжать за границу на отдых или с другими, не связанными с нуждами государства, целями. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

Ограничение касается представителей центральной и местной власти, а также "правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве". "Хотят отдыхать сейчас - будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинский кабмин должен в пятидневный срок разработать порядок пересечения границы должностными лицами, при котором основанием для выезда за пределы страны будет только служебная командировка.

Хроника событий 23 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 января 00.00 - 13.59 >>>

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Зеленский: ездить за границу с негосударственной целью чиновникам больше не удастся

www.president.gov.ua
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