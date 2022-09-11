Зеленский: Украинские войска освободили сотни городов и сел

На 201-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 12 сентября (время московское).

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Украинские СМИ сообщают, что ВСУ вошли в город Волчанск, расположенный в Харьковской области вблизи границы с Россией, и публикуют фотографии украинских военных оттуда. Ранее стало известно, что Волчанск покинули российские военные.

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Украинские войска освободили от российской оккупации "сотни городов и сел", в том числе - в последние дни - Изюм, Балаклею и Купянск. Об этом президент Украины Владимир Зеленский объявил в своем вечернем обращении , обнародованном в 200-й день войны. При этом он выразил благодарность всем, кто защищает свою страну, - "кто все эти 200 дней выкладывается на 200%".

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По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, президент РФ Владимир Путин планирует грядущей зимой активнее применять тактику, аналогичную той, что он использовал при нанесении ударов по ТЭЦ-5 под Харьковом. "Террористическая Россия нанесла удары по объектам гражданской инфраструктуры, оставив тысячи украинцев без электричества, воды и тепла. Зимой Путин планирует больше применять такую тактику и прощупывает почву", - написал министр в Twitter.

По мнению главы МИД Украины, теперь Путин должен получить "жесткий ответ", а Россия должна быть признана государством - спонсором терроризма.

Хроника событий 11 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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