Зеленский: Украине нужны гарантии до вступления в НАТО

На 417-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 16 апреля (время московское).

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Украине нужны действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он призвал все страны-участницы альянса на его саммите, который состоится в июле в Литве, занять эту позицию, "в которой нуждается европейская безопасность".

Зеленский также назвал "абсолютно реалистичной и целиком конкретной” украинскую формулу мира. "Россия должна убраться с территории Украины. Всей Украины и все оккупанты. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова - ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения", - подчеркнул он.

Хроника событий 15 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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