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Монумент "Родина-мать" в Киеве (ноябрь 2022 года)Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Украинцы должны быть готовы к любым сценариям

Анна Неверова
54 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 декабря.

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На 306-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 26 декабря (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал сограждан быть готовыми "к любым сценариям", указав на угрозу новых атак российской армии еще до завершения года. "Россия проиграла все, что могла в этом году. Но пытается компенсировать свои проигрыши злорадством своих пропагандистов после ракетных ударов по нашей стране", - предупредил глава украинского государства.

Хроника событий 25 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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