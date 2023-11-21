Украина ждет решения о начале переговоров с ЕС в декабре

За решением ЕС о начале переговоров о членстве с Киевом и Кишиневом следят и в Москве, заявила президент Молдовы Майя Санду после встречи с Владимиром Зеленским и Шарлем Мишелем в Киеве.

Владимир Зеленский надеется, что Европейский Союз еще до конца текущего года примет решение о начале переговоров с Киевом по вопросу членства Украины в ЕС. В ходе переговоров с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве стороны обсудили прогресс Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, заявил украинский президент во вторник, 21 ноября.

"Все, что предстоит сделать Украине, мы выполняем. Верим, что и Евросоюз будет готов пройти свою часть пути навстречу, как это было обещано, чтобы уже к концу года, в декабре, результатом было политическое решение о начале переговоров по вступлению и приближению процесса полноправной интеграции", - написал Зеленский в Telegram. На совместной пресс-конференции с Мишелем и президентом Молдовы Майей Санду он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы убедить коллег в необходимости принять решение в декабре.

Шарль Мишель предупредил, что принятие решения о начале официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС будет трудным, но в то же время не исключил положительного результата. Глава Евросовета назвал прогресс в реализации Киевом реформ впечатляющим и подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы добиться согласия всех 27 стран ЕС. "Это будет сложная встреча, но я не сдамся", - заявил он.

Санду: За решением ЕС следят и в Москве

В свою очередь Майя Санду призвала Евросоюз выполнить обещание, данное Кишиневу и Киеву, и начать переговоры в скорейшем времени. За решением ЕС, который колеблется по вопросу открытия переговоров, сейчас следят и в Москве, поэтому Брюссель должен дать РФ сигнал о своей неослабевающей поддержке Украины и Молдовы. "Скорость и единство - это больше чем стратегический выбор. Это теперь вопрос выживания и европейской стабильности. Новая волна расширения ЕС будет инвестицией в безопасность континента", - подчеркнула она.

Президент Молдовы также напомнила, что Брюссель в 2022 году назвал условия начала переговоров с Украиной и Молдовой и пообещал перейти к следующему шагу в случае выполнения данных обязательств. "А следующий шаг - это начало переговоров. Мы считаем, что обе наши страны выполнили действительно хорошую работу, и это подтверждено отчетом Еврокомиссии", - добавила она.

Шарль Мишель и Майя Санду прибыли с необъявленным визитом в Киев 21 ноября - в десятую годовщину начала Евромайдана. "Это именно тот символизм, который сейчас нужен. Потому что успех Украины на европейском пути - это успех и для наших соседей", - заявил Зеленский. Кроме того, в тот же день Киев посетил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), а накануне - глава Пентагона Ллойд Остин.

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