Зеленский: Украина достигла прогресса в вопросе ПВО

На 295-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 15 декабря (время московское).

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Власти Украины готовят договоренности, которые усилят оборонные способности страны и дадут ей больше оперативных возможностей. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении. По его словам, защита неба стала одной из тем на состоявшемся несколькими часами ранее заседании Ставки Верховного главнокомандующего.

За текущую неделю Украина достигла "важного прогресса" в вопросе противовоздушной обороны, отметил глава государства. По словам Зеленского, утром 14 декабря украинские силы ПВО во время атаки беспилотных летательных аппаратов на Киев и Киевскую область сбили все 13 дронов-камикадзе.

Хроника событий 14 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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