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Зеленский: Украина будет в НАТО после войны

12 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 июля.

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Акция в поддержку приема Украины в НАТО
Акция в поддержку приема Украины в НАТОФото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS/picture alliance

На 503-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 11 июля (время московское).

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Президент Польши Анджей Дуда исключил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, обвинив его, в том числе "в бесчеловечном обращении с собственными войсками". В интервью изданиям Bild, Welt и Politico Дуда назвал Путина человеком "с которым нельзя вести никаких переговоров" и который "подвержен уголовному преследованию". Президент подчеркнул, что не изменит своей позиции, "пока Россия не продемонстрирует решимость уважать международное право". 

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Украина станет членом НАТО после окончания войны, заявил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, посвященном саммиту альянса. "Все всё понимают. Каждый лидер, каждое государство. Даже если озвучиваются разные позиции, все же очевидно, что Украина заслуживает быть в альянсе. Не сейчас - сейчас война, но нам нужен четкий сигнал. И сигнал нужен именно сейчас", - заявил Зеленский.

"Сейчас еще идет работа над вордингом, то есть над конкретными словами такого подтверждения, но мы уже понимаем факт - Украина будет в альянсе, мы работаем над тем, чтобы алгоритм членства стал максимально ясным и быстрым", - подчеркнул президент.

Хроника событий 10 июля 14.00 - 23.59>>>

Хроника событий 10 июля 00.00 - 13.59 >>>

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