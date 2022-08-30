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Владимир ЗеленскийФото: kyodo/dpa/picture alliance
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Зеленский: У РФ не будет безопасных баз на захваченной земле

Александр Дельфинов
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 августа.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-u-armii-rf-ne-budet-bezopasnyh-baz-na-zahvacennyh-territoriah/a-62977094

На 189-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 31 августа (время московское).

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У российской армии не будет "никакой безопасной базы, ни одного тихого места" на захваченных территориях Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в очередном видеообращении. "Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен", - подчеркнул он.Кроме того, глава государства призвал жителей аннексированного полуострова Крым "держаться подальше от российских военных объектов", в частности, военных баз и аэродромов.

Хроника событий 30 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 августа 00.00 - 13.59 >>>

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