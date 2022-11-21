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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency/ZUMA/IMAGO/ZUMA Wire
КонфликтыУкраина

Зеленский: Свободе украинского народа - более тысячи лет

Александр Смирнов
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 ноября.

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На 272-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 22 ноября (время московское).

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В результате обстрела территории Запорожской АЭС 19 ноября были повреждены резервуары для хранения конденсата и впоследствии произошла его утечка, но угрозы радиационного загрязнения нет, сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), представителей которого российские военные допустили на территорию станции.

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Первая после начала российского вторжения офлайн-встреча председателя Национального банка Украины Андрея Пышного с представителями ведущих банков прошла в Харькове. На встрече "сверили часы", обсудив важные вопросы финансового сектора, в том числе перспективы согласования программы Международного валютного фонда, написал Пышный на своей странице в Facebook, отметив, что встреча прошла в символичный для Украины день годовщины Майдана.

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Свое традиционное вечернее видеообращение Владимир Зеленский начал с поздравления с днем десантно-штурмовых войск ВСУ. Перечислив некоторые военные части, он поблагодарил всех десантников, защищающих Украину. "Тысячи украинцев и украинок погибли в боях за нашу державу. Мы должны всегда помнить их", - сказал президент Украины. Он также призвал жителей страны и предприятия экономить электроэнергию в связи с большим "системным ущербом, нанесенным нашему энергетическому сектору атаками российских террористов". По словам Зеленского, энергосистема Украины, поврежденная в результате российских атак, остается нестабильной - стране пришлось иметь дело с незапланированными отключениями электроэнергии. В конце выступления Зеленский напомнил о "девятой годовщине начала Майдана - Революции достоинства". "Но свободе и достоинству украинского народа - более тысячи лет", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 21 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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