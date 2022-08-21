Зеленский: Судилищем в Мариуполе Россия сама себя отрежет от переговоров

На 180-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 22 августа (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении обозначил "судилище" в Мариуполе над украинскими военнопленными как линию, после которой Украина полностью откажется от переговоров с Россией.

"В Мариуполе готовят декорации для абсолютно противного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые в плену у оккупантов. Как бы там ни думали оккупанты, пусть что планируют, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров", - заявил Зеленский.

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Экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс добавлен в украинскую базу данных "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду", "покушение на территориальную целостность Украины" и "участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией".

В качестве примеров деятельности Уотерса на сайте представлены его цитаты, среди которых есть следующая: "Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия". Кроме того, в начале августа Уотерс выступил с критикой президента США Джо Байдена за поставки оружия Украине.

Хроника событий 21 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 августа 00.00 - 13.59 >>>

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