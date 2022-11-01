Зеленский: Ставка России на зиму - вызов всей Европе

На 252-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 2 ноября (время московское).

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Россия в свете массированных ударов по энергообъектам делает ставку на грозящие Украине трудности в предстоящую зиму, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе", - подчеркнул он. По мнению Зеленского, Москва будет представлять любые зимние трудности Украины "как доказательство несостоятельности объединенной Европы".

Во Франции в декабре пройдет конференция по вопросам поддержки Украины в зимний период, добавил глава украинского государства, объяснив, что договорился об этом в ходе телефонной беседы с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Хроника событий 1 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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