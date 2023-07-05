Зеленский создал 10 военных администраций в Запорожье

На 498-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий четверга, 6 июля (время московское).

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В Вашингтоне внимательно следят за ситуацией на Запорожской АЭС, заявила на брифинге в среду журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы продолжаем пристально следить за условиями с безопасностью на ЗАЭС, мы делаем это уже давно", - сказала она, добавив, что "никакой новой информации к настоящему моменту нет".

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В оккупированной российскими войсками Макеевке в результате обстрела загорелась нефтебаза, сообщило действующее на территории самопровозглашенной "ДНР" "Донецкое агентство новостей". По его данным, вечером 5 июля ВСУ обстреляли город из реактивных систем залпового огня. О пострадавших не сообщается. До этого российские Telegram-каналы писали о взрывах в Макеевке и публиковали фото дыма. Назначенный РФ "глава администрации" города Владислав Ключаров заявил, что под обстрел попал Червоногвардейский район. В результате обстрела в поселке Крупской частично отсутствует электроснабжение, а также зафиксировано возгорание частного дома, написал он в Telegram. Официальных сообщений от украинских военных о поражении вражеских целей на территории Макеевки пока не было.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании новых военных администраций в Запорожской области. Документ опубликован на сайте офиса главы государства. Согласно указу, военные администрации образованы в еще 10 населенных пунктах. Большинство из них находятся под оккупацией российской армии.

Хроника событий 5 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 июля 00.00 - 13.59 >>>

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