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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency/ZUMA Press/IMAGO
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Зеленский: Современная ПВО поможет остановить агрессию РФ

Александр Дельфинов
56 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 декабря.

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На 299-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 19 декабря (время московское).

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На Николаевскую область совершена атака иранскими ударными дронами "Shahed", сообщил председатель областной военной администрации Виталий Ким. "У нас мопеды, надеюсь не долетят", - написал он в Telegram, позднее добавив, что по всей области объявлена воздушная тревога.

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По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при обстреле поселка Красная Яруга в Краснояружском районе пострадали два человека - девушка с осколочными ранениями отправлена на амбулаторное лечение, мужчина с контузией от госпитализации отказался. Повреждены остекления в 3 четырехэтажных многоквартирных домах, вспыхнувший пожар хозпостроек ликвидирован, утверждает белгородский губернатор.

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Противовоздушная оборона - главный приоритет для Украины, подчеркнул Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, призвав партнеров защитить украинское небо. "Помогая нам полностью защитить наше небо, как можно быстрее предоставив нам современные системы ПВО в достаточном количестве, вы сможете лишить государство-террориста главного инструмента террора", - сказал Зеленский. Это могло бы стать "одним из наиболее мощных шагов, что приблизят окончание агрессии", если Россия "больше не сможет идти путем ракетных ударов".

Кроме того, Зеленский выразил сожаление по поводу отказа ФИФА показать его послание о мире перед финалом ЧМ-2022. "Хотя ФИФА заблокировала показ этого обращения на стадионе перед финальной игрой в Катаре, мир все равно услышал наш призыв", - сказал президент Украины, поблагодарив украинских футболистов, которые помогли распространить видео с его обращением в соцсетях. По словам Зеленского, смысл футбола в том, что победить может каждый, но "на игровом поле, а не на поле боя, и самое худшее, что может случиться - это красная карточка, а не красная кнопка". В конце обращения Зеленский поздравил еврейскую общины страны и евреев во всем мире с наступлением праздника Хануки.

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