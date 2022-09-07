Зеленский сообщил об оборонном бюджете на 2023 год

На 197-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 8 сентября (время московское).

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2023 году на финансирование сферы безопасности и обороны будет направлено более 1 триллиона гривен. Об этом он заявил в видеообращении по итогам 196-го дня войны, развязанной Москвой. Сообщив о совещании с главой правительства, министром финансов и профильным замруководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год, Зеленский подчеркнул, что "это будет бюджет воюющей страны", а оборона - приоритетом номер один.

Хроника событий 7 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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