  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Office/ZUMAPRESS/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский сообщил об оборонном бюджете на 2023 год

19 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 8 сентября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-soobsil-ob-oboronnom-budzete-na-2023-god/a-63049642

На 197-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 8 сентября (время московское).

++00.10++

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в 2023 году на финансирование сферы безопасности и обороны будет направлено более 1 триллиона гривен. Об этом он заявил в видеообращении по итогам 196-го дня войны, развязанной Москвой. Сообщив о совещании с главой правительства, министром финансов и профильным замруководителя Офиса по проекту бюджета на следующий год, Зеленский подчеркнул, что "это будет бюджет воюющей страны", а оборона - приоритетом номер один.

Хроника событий 7 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Прорыв ВСУ? Почему так важна Балаклея

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Владимир Путин пригрозил ЕС прекратить поставки нефти, газа и мазута. И добавил: "Мерзни, мерзни волчий хвост".
Политика
5 ч. назад
02:52 мин.
external

МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушаются все семь столпов ядерной безопасности (07.09.2022)

МАГАТЭ: На ЗАЭС нарушаются все семь столпов ядерной безопасности (07.09.2022)

На Запорожской АЭС нарушаются все семь "столпов ядерной безопасности" - написано в отчете МАГАТЭ по итогам посещения станции инспекторами организации. Они призывают немедленно вывести с территории ядерного объекта военную технику. Что еще выяснила команда Рафаэля Гросси?
Политика
5 ч. назад
02:58 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Урсула фон дер Ляйен представляет новый план Еврокомиссии в Брюсселе

В ЕС представили меры преодоления энергетического кризиса

Политика
3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр DW Новости Шоу

ФРГ не даст танки Украине. ЕС урезал визы россиянам. DW Шоу

ФРГ не даст танки Украине. ЕС урезал визы россиянам. DW Шоу

Политика
7 ч. назад
56:24 мин.
Россия

Беларусь

Акция солидарности в Варшаве с беларусскими политзаключенными

Амнистия в Беларуси: зачем это Лукашенко?

Амнистия в Беларуси: зачем это Лукашенко?

Права человека
7 ч. назад
Беларусь

Украина

Демонстрация украинцев у Рейхстага

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Правосудие и закон
6 сентября 2022 г.
Украина

Германия

Яник в Сан-Франциско

Супермозг Яник Кляйбринк о своей любви к математике

Супермозг Яник Кляйбринк о своей любви к математике

Образование
10 ч. назад
Германия
На главную страницу