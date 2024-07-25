Зеленский сообщил о задержании предполагаемого убийцы Фарион

Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион задержали в городе Днепр. Об этом в социальных сетях в четверг, 25 июля, написал президент страны Владимир Зеленский со ссылкой на доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Операция по задержанию была очень непростой. В течение этих дней над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб", - написал Зеленский и выразил благодарность всем, "кто ежедневно добавлял больше фактов к картине преступления и приближает установление полной правды".

По словам президента Украины, задержанный - 18-летний молодой человек. Как сообщило МВД страны, во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове.

Убийство Ирины Фарион

Вечером 19 июля на украинского общественного деятеля и бывшего депутата парламента Ирину Фарион было совершено покушение. Мужчина выстрелил в нее около подъезда ее дома. Фарион госпитализировали в тяжелом состоянии, она умерла в больнице.

Ирина Фарион была депутатом Верховной рады от националистической партии "Свобода" в 2012-2014 годах. Она неоднократно привлекала внимание СМИ своими резкими высказываниями. В частности, она выступала за полный отказ от использования русского языка в Украине.

В России против Фарион в 2015 году было возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства из-за призывов к репрессиям в отношении русских в Украине. В ноябре 2023 года СБУ возбудила против нее уголовное дело из-за интервью, в котором она заявила, что не считает украинцами военнослужащих ВСУ, которые говорят на русском.

Ответственность за убийство Фарион на себя позже взяла неонацистская группировка NS/WP. Там заявили, что политика убил их "автономный соратник". Летом 2023 года ФСБ России обвинила участников NS/WP в подготовке покушений на нескольких российских журналистов, поддерживающих военное вторжение в Украину.