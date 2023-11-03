Зеленский сменил командующего Силами спецопераций ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим Силами специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ Зеленского обнародован на сайте президента Украины в пятницу, 3 ноября.
Лупанчук заменит генерал-майора Виктора Хоренко, который возглавлял ССО с 25 июля 2022 года. "Мы проводим уникальные операции в Украине и за ее пределами. Мы работаем на тактическом, оперативном, стратегическом уровне. Результаты наших задач не заставляют себя ждать. Многое мы не можем разглашать сейчас, но в будущем, думаю, об удачных операциях ССО можно будет написать несколько книг", - рассказывал Хоренко в интервью, опубликованном 31 октября.
Зеленский: Лупанчук - опытный, боевой офицер и правильный командир
Сергей Лупанчук - это опытный офицер, боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим ССО новые мощности", - заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам. По его словам, прежний командующий ССО Виктор Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.
Хоренко: Узнал об отставке из СМИ
Сам Хоренко заявил, что причины его отставки с должности командующего ССО ему неизвестны и что представление на его увольнение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не делал. "Причины лично не знаю. Скажу так: узнал об этом из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим, который также объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", - рассказал генерал в эфире ток-шоу издания "Украинская правда".
Силы спецопераций структурно входят в состав ВСУ. Они были созданы 28 июля 2016 года при поддержке государств НАТО. ССО могут выполнять задания, связанные с разведкой, привлекаться к информационно-психологическим операциям, борьбе с терроризмом и пиратством, подготовке и организации движения сопротивления, а также к ряду других задач.
Ранее американское издание Time опубликовало резонансную статью, в которой со ссылкой на источники сообщалось о предстоящих перестановках в украинском руководстве. Собеседники издания утверждали, что будет уволен кто-то из министров и один из высокопоставленных генералов. По их словам, на этих людей возложат ответственность за "медленный прогресс на фронте" в ходе контрнаступления украинской армии против российских войск.
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