На 319-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 8 января (время московское).

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Российские войска вечером 7 января, несмотря на объявленное "прекращение огня", обстреляли Харьковскую область, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. "Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!", - написал он в Telegram . Позже Синегубов уточнил, что удар пришелся по пригороду Харькова - городу Мерефа. "Зафиксировано два "прилета" вражеских ракет в Мерефе. По предварительной информации, есть один пострадавший. На месте работают спасатели", - написал он. Кроме того, в субботу вечером стало известно о взрывах в Запорожье. Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram , армия РФ обстреляла окрестности Запорожья. Он предупредил, что сохраняется угроза повторного обстрела, призвав граждан находиться в безопасных местах. Между тем в полночь истек режим "прекращения огня", распоряжение о котором отдал президент России Владимир Путин 5 января.

Зеленский: Слова России о прекращении огня оказались лживыми

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова руководства РФ о "рождественском перемирии" оказались лживыми. "Мир сегодня еще раз смог убедиться, насколько лживы любые слова любого уровня, которые звучат из Москвы. Они что-то там говорили о якобы прекращении огня... Но реальность - это российские снаряды, которые снова били по Бахмуту и другим украинским позициям", - сказал Зеленский в традиционном вечернем видеообращении . "Еще раз подтвердилось: только изгнание российских оккупантов с украинской земли и ликвидация любых возможностей России давить на Украину и всю Европу будет означать восстановление тишины, безопасности и мира", - добавил он.

Хроника событий 7 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 января 00.00 - 13.59 >>>

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