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Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Presidential Office of Ukraine
КонфликтыУкраина

Зеленский: Ситуация на фронте ужесточилась

Екатерина Венкина
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 февраля.

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На 347-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 5 февраля (время московское).

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Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства нескольких чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича, в том числе экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника (2010-2014), экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко (2011-2014), экс-председателя СБУ Александра Якименко, пишет издание "Цензор.нет"  со ссылкой на источники. Отмечается, что основанием стало наличие у этих лиц российского гражданства.

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Польша ожидает визита американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщил советник президента Польши по внешней политике Марчин Пшидач. "Мы уже точно знаем, что президент Джо Байден положительно ответит на приглашение президента (Анджея. - Ред.) Дуды и приедет в Польшу", - сказал Пшидач в эфире польского общественного телевидения. "Мы договорились с американской стороной, что объявим дату этого визита в свое время, но я могу заверить, что это будет скорее раньше, чем позже", - добавил он. По словам советника, идет подготовка к визиту, который "отвечает ожиданиям как Белого дома, так и польской стороны". Байден 30 января сообщил, что посетит Польшу, но при этом не назвал конкретных сроков.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на фронте становится "еще жестче". Такую оценку украинский лидер озвучил в обращении к жителям страны. "Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", - признал он. Зеленский также подтвердил, что украинские военные уже начали обучение на танках Challenger в Великобритании. Президент Украины добавил, что у него состоялся телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком. По словам главы государства, стороны обсудили "перспективные вещи, которые могут укрепить" оборону Украины.

Хроника событий 4 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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