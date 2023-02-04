Зеленский: Ситуация на фронте еще ужесточилась

На 347-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 5 февраля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ситуация на фронте становится "еще жестче". Такую оценку украинский лидер озвучил в обращении к жителям страны. "Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", - признал он. Зеленский также подтвердил, что украинские военные уже начали обучение на танках Challenger в Великобритании. Президент Украины добавил, что у него состоялся телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком. По словам главы государства, стороны обсудили "перспективные вещи, которые могут укрепить" оборону Украины.

Хроника событий 4 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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