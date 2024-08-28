Зеленский: Ситуация близ Покровска "чрезвычайно сложная"

В Донецкой области россияне в данный момент предпринимают ключевые усилия, их самые большие силы сосредоточены именно там, заявил президент Украины. Он также сообщил о продолжении наступления ВСУ в РФ.

Ситуация близ Покровска, а также в других районах боевых действий в Донецкой области "чрезвычайно сложная", заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Ключевые российские усилия и самые большие силы сосредоточены именно там, и очень важна сейчас устойчивость каждого нашего подразделения, наша способность уничтожать оккупанта", - отметил он в вечернем видеообращении в среду, 28 августа.

Продолжается наступление в Курской области

Украинский лидер также сообщил о продолжении наступательной операции ВСУ на территории Курской области и взятии в плен российских военнослужащих. "Мы продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда", - указал он в 917-й день полномасштабной войны РФ против Украины.

Зеленский выразил уверенность, что "все напряжение", перемещенное украинской армией на российскую территорию, не позволит ВС РФ направить дополнительные силы в Донецкую область.

Авиаудар РФ по Купянску

Кроме того, президент Украины сообщил о жертвах в результате российского удара управляемой авиабомбой по центру Купянска Харьковской области. В результате совершенной в тот же день атаки пострадали не менее 16 человек, в том числе пятеро полицейских, указала в Telegram Харьковская областная прокуратура. По предварительным данным, удар был нанесен авиабомбой ФАБ-500. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, магазины, административные здания и другие объекты.