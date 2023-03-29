  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра (фото из архива)Фото: Artjazz/Shotshop/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Сделан шаг в защиту от "манипуляций религией"

Жан Рофе
26 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 марта.

https://p.dw.com/p/4PSnv

На 400-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 30 марта (время московское).

++00.05++

Украина сделала шаг на укрепление духовной независимости государства и на защиту общества от "старых и циничных московских манипуляций религией", заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении. "Украина - это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да - с 1991 года. Так будет всегда", - подчеркнул глава государства.

С 29 марта расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества.

В то же время духовенство УПЦ не будут силой выгонять из лавры, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут", - заявил Данилов в эфиле телемарафона новостей.

Хроника событий 28 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф эксклюзивно ответил на вопросы корреспондента DW о ядерном оружии в Беларуси, ситуации в мире и российско-немецкой дипломатии.
Политика28 марта 2023 г.04:20 мин.
external

Страшные будни под Бахмутом: эксклюзивный репортаж DW (28.03.2023)

Страшные будни под Бахмутом: эксклюзивный репортаж DW (28.03.2023)

"Это страшно, очень страшно, и думаешь о тех ребятах, которые... курили с тобой вечером, а их за пару часов нет", - поделился один из солдат ВСУ в районе Бахмута с корреспондентом DW, который побывал на передовой. За этот город в Донбассе сейчас идут самые кровопролитные бои.
Конфликты28 марта 2023 г.12:15 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент МОК Томас Бах

Возможная отмена бана для атлетов из РФ и РБ: самое главное

Спорт6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Муми-троллей обожают дети во всем мире

Переводчица книг Туве Янссон - о Муми-троллях в России

Переводчица книг Туве Янссон - о Муми-троллях в России

Культура6 ч. назад
Евгений Малолетка для Associated Press

World Press Photo: Фотографии Малолетки - подлинные

World Press Photo: Фотографии Малолетки - подлинные

Культура12 ч. назад
Канцлер ФРГ Олаф Шольц

О чем договорилась коалиция ФРГ на 30-часовом совещании

О чем договорилась коалиция ФРГ на 30-часовом совещании

Политика4 ч. назад
Здание парламента Казахстана

Казахстан: новый парламент - новые проблемы

Казахстан: новый парламент - новые проблемы

Политика5 ч. назад
Deutschland | Prinz Charles und Herzogin Camilla in Berlin 2019

Сколько немцев было в британской королевской семье?

Сколько немцев было в британской королевской семье?

Культура16 ч. назад
Спасатели в Киеве

Атака дронов на Киев и другие события 398-го дня войны

Атака дронов на Киев и другие события 398-го дня войны

Конфликты28 марта 2023 г.
На главную страницу