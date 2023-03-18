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Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Россию нужно наказать и за другие случаи агрессии

Олег Соколенко
32 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 19 марта.

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На 389-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 19 марта (время московское).

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Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Кремль должен ответить за агрессию не только против Украины, но и в отношении других стран - в том числе, Сирии: "Народ Сирии не получил надлежащую международную защиту, и это дало чувство безнаказанности Кремлю и его сообщникам. Города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и наши украинские города. Именно этой безнаказанностью в значительной степени объясняется нынешняя агрессивность Кремля".

Президент также рассказал о новых санкциях СНБО Украины. По его словам, в санкционном списке "более чем 400 человек и компаний. Большинство из них - российские. Это ВПК государства-террориста. Но также это иранские, сирийские лица, те, кто помогает террору". "Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности поставляя "Шахеды", кто поддерживает разрушение Россией международного права, могут быть только маргиналами для мира", - подчеркнул Зеленский, выразив уверенность в неминуемой ответственности для этих людей и компаний.

Хроника событий 18 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 марта 00.00 - 13.59 >>>

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