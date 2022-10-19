Зеленский: РФ уничтожила в Украине три объекта энергетики

На 239-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 20 октября (время московское).

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Украинские порты в среду покинули шесть судов с 85,5 тыс. тонн продовольствия. Как сообщает совместный координационный центр, сухогруз Calvina с 33 тыс. тонн кукурузы направился в Роттердам, Almirante Storni с 21 тыс. тонн подсолнечного шрота - в Китай, Daytona H с 10,7 тыс. тонн кукурузы - в Ливан, судно Densa Defne с 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла - в Великобританию. Еще два судна - Kubrosli Y с 11 тыс. тонн гороха и Kemal Kuru с 3 тыс. тонн семян подсолнечника взяли курс на Турцию.

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Владимир Зеленский: Россияне ракетными ударами уничтожили в Украине три энергетических объекта

В среду, 19 октября, российские войска ракетными ударами уничтожили три объекта энергетической инфраструктуры в Украине. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский . В связи с ракетными ударами россиян завтра на всей территории Украины возможны веерные отключения света.

Хроника событий 19 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 октября 00.00 - 13.59 >>>

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