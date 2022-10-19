  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Владимир Зеленский выступает по видеосвязи
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Office/Planet Pix/ZUMA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: РФ уничтожила в Украине три объекта энергетики

Павел Мыльников
8 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 октября.

https://p.dw.com/p/4IEKG

На 239-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 20 октября (время московское).

++01.05++

Украинские порты в среду покинули шесть судов с 85,5 тыс. тонн продовольствия. Как сообщает совместный координационный центр, сухогруз Calvina с 33 тыс. тонн кукурузы направился в Роттердам, Almirante Storni с 21 тыс. тонн подсолнечного шрота - в Китай, Daytona H с 10,7 тыс. тонн кукурузы - в Ливан, судно Densa Defne с 6,6 тыс. тонн подсолнечного масла - в Великобританию. Еще два судна - Kubrosli Y с 11 тыс. тонн гороха и Kemal Kuru с 3 тыс. тонн семян подсолнечника взяли курс на Турцию.

++00.05++

Владимир Зеленский: Россияне ракетными ударами уничтожили в Украине три энергетических объекта

В среду, 19 октября, российские войска ракетными ударами уничтожили три объекта энергетической инфраструктуры в Украине. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский. В связи с ракетными ударами россиян завтра на всей территории Украины возможны веерные отключения света.

Хроника событий 19 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Битва за Херсон началась?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Войска Путина и Лукашенко: Беларусь готовят к войне?

Войска Путина и Лукашенко: Беларусь готовят к войне?

Лукашенко объявил, что в Беларуси будет развернута совместная региональная группировка войск РФ и РБ, и поручил Минобороны подготовиться к размещению тысяч российских военнослужащих. Возможно ли повторное вторжение в Украину со стороны Беларуси?
Политика14 октября 2022 г.44:01 мин.
external

Что будут делать украинцы зимой без электричества? (19.10.2022)

Что будут делать украинцы зимой без электричества? (19.10.2022)

В результате атак России на объекты инфраструктуры были повреждены примерно треть электро- и теплосетей Украины. Многие населенные пункты остались без электричества.
Конфликты5 ч. назад02:25 мин.

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского 19.10.2022

youtu.be
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Жители оккупированного Херсона ждут эвакуации, 19 октября

Военное положение и другие события 238-го дня войны

Политика3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Teaser Resp Nowosti Show

Военное положение в зоне оккупации. Битва за Херсон

Военное положение в зоне оккупации. Битва за Херсон

Конфликты7 ч. назад58:56 мин.
Защитныее маски, маски в цветах флага Германии и орел с герба ФРГ

В Германии снова введут ограничения из-за коронавируса?

В Германии снова введут ограничения из-за коронавируса?

Общество19 ч. назад
2005 год, Герхард Шрёдер обнимает Владимира Путина

Социал-демократы ФРГ: Прежний подход к России был ошибкой

Социал-демократы ФРГ: Прежний подход к России был ошибкой

Политика9 ч. назад
Мужчина на велосипеде стоит около автомобильной очереди на границе России с Грузией, октябрь 2022 года

Как феминистки помогают россиянам бежать от мобилизации

Как феминистки помогают россиянам бежать от мобилизации

Политика20 ч. назад
Немецкая система ПВО IRIS-T

Исход войны в Украине зависит от ФРГ? Итоги форума в Берлине

Исход войны в Украине зависит от ФРГ? Итоги форума в Берлине

Конфликты18 октября 2022 г.
Frankfurter Buchmesse, Bookfair Frankfurt

Франкфуртская книжная ярмарка: без России, но с Украиной

Франкфуртская книжная ярмарка: без России, но с Украиной

Культура18 октября 2022 г.
На главную страницу