Зеленский: РФ планирует длительную атаку дронами Shahed

На 314-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 3 января (время московское).

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Россия планирует длительную атаку с применением иранских дронов-камикадзе Shahed, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Москва может делать ставку на истощение украинцев, систем противовоздушной обороны Украины и ее энергетики, объяснил глава государства. "Всем, кто вовлечен в защиту неба, нужно быть особенно внимательными", - добавил он.

Хроника событий 2 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 января 00.00 - 13.59 >>>

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