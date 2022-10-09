Зеленский: Россия каждый день показывает свое нежелание мира

На 229-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 10 октября (время московское).

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг появившиеся в прокремлевских Telegram-каналах сообщения о том, что он якобы носит браслет со свастикой. Сообщения об этом стали распространяться в русскоязычных Telegram-каналах после того, как Залужный опубликовал свое фото в Twitter - орнамент на сфотографированном на расстоянии браслете Залужного показался некоторым похож на свастику. Чтобы опровергнуть подобные утверждения, один из офицеров ВСУ опубликовал фото браслета вблизи - при большей детализации на снимке виден совершенно другой орнамент. Залужный подтвердил это в комментарии.



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Упоминания переговоров со стороны Кремля в текущей ситуации - это манипуляции, заявил в ежедневном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно это показывает каждый день. Запорожье - один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор. Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли как минимум 14 человек", - указал политик. По его словам, если бы Кремль действительно хотел вступить на путь переговоров, он бы не организовывал подобные удары.

Хроника событий 9 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 октября 00.00 - 13.59 >>>

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