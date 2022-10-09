  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский: Россия каждый день показывает свое нежелание мира

Анатолий Арни
28 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 октября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-rossia-kazdyj-den-pokazyvaet-svoim-terrorom-nezelanie-stremitsa-k-miru/a-63386482

На 229-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 10 октября (время московское).

++00.30++

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг появившиеся в прокремлевских Telegram-каналах сообщения о том, что он якобы носит браслет со свастикой. Сообщения об этом стали распространяться в русскоязычных Telegram-каналах после того, как Залужный опубликовал свое фото в Twitter - орнамент на сфотографированном на расстоянии браслете Залужного показался некоторым похож на свастику. Чтобы опровергнуть подобные утверждения, один из офицеров ВСУ опубликовал фото браслета вблизи - при большей детализации на снимке виден совершенно другой орнамент. Залужный подтвердил это в комментарии.

++00.05++

Упоминания переговоров со стороны Кремля в текущей ситуации - это манипуляции, заявил в ежедневном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Хочет ли государство-террорист мира? Очевидно, что нет. Оно это показывает каждый день. Запорожье - один из украинских городов, против которого Россия направляет свой ракетный террор. Этой ночью в результате российских ударов по обычным жилым домам в Запорожье погибли как минимум 14 человек", - указал политик. По его словам, если бы Кремль действительно хотел вступить на путь переговоров, он бы не организовывал подобные удары.

Хроника событий 9 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Как финны изменили отношение к россиянам из-за войны

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Премия Нобеля - за документацию преступлений Путина в Украине (07.10.2022)

Премия Нобеля - за документацию преступлений Путина в Украине (07.10.2022)

Лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года стала, вместе с белорусом Алесем Беляцким и российским "Мемориалом", и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", которую возглавляет Александра Матвийчук. Недавно DW поговорила с правозащитницей, которая в свое время инициировала документирование военных преступлений, совершенных российскими военными на территории Украины.
Конфликты
7 октября 2022 г.
05:23 мин.
external

Контрнаступление ВСУ: украинцы все ближе к Херсону и Крыму (06.10.2022)

Контрнаступление ВСУ: украинцы все ближе к Херсону и Крыму (06.10.2022)

Украинская армия продолжает наступление на юге и востоке Украины, успешно продвигаясь вперед. Что говорят украинские солдаты о тактике российской армии и как относятся к новости о ее будущем усилении мобилизованными.
Конфликты
6 октября 2022 г.
02:49 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Вертолет тушит пожар после взрыва на Крымском мосту

Экс-генерал: Крымский мост усугубит проблемы РФ с логистикой

Конфликты
7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Сервисные модули для космических кораблей Orion для полетов на Луну по программе Artemis изготавливают в Бремене

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Экономика и бизнес
19 ч. назад
Россиянине, бегущие от мобилизации, пытаются пересечь границу с Грузией на разных видах транспорта

Россияне в Грузии: как отнеслись к бегущим от мобилизации

Россияне в Грузии: как отнеслись к бегущим от мобилизации

Конфликты
19 ч. назад
Демонстрация правых популистов из "Альтернативы для Германии" у Рейхстага

Митинг правых популистов в Берлине и протесты их противников

Митинг правых популистов в Берлине и протесты их противников

Политика
8 октября 2022 г.
Карикатура DW о последствиях мобилизации для россиян - цитата знаменитой фрески Микеланджело "Сотворение Адама": две руки "оставшиеся" и "уехавшие", которые тянутся друг к другу.

Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт

Мобилизация: как россияне уклоняются от отправки на фронт

Политика
8 октября 2022 г.
На границе в Бресте

Белорусы хотят сближения с Западом? Новое исследование

Белорусы хотят сближения с Западом? Новое исследование

Политика
8 октября 2022 г.
external

Первая Нобелевка мира украинцам

Первая Нобелевка мира украинцам

Конфликты
7 октября 2022 г.
05:23 мин.
На главную страницу