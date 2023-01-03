Зеленский: Россия готовит "новые мобилизационные процессы"

На 315-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 4 января (время московское).

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Окрестности Запорожья попали под ракетный обстрел России, сообщил председатель Запорожской областной госадминистрации Александр Старух. По его словам, один человек получил ранения, а на объекте гражданской инфраструктуры вспыхнул пожар. Профильные службы работают на месте происшествия, добавил Старух, призвав жителей сохранять бдительность.

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Россия готовит "новые мобилизационные процессы", заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к согражданам. Киев не сомневается, что российские власти "бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне", добавил глава украинского государства. Он призвал партнеров Украины усилить ее оборону. "Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни", - резюмировал Зеленский.

Хроника событий 3 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 января 00.00 - 13.59 >>>

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