Зеленский: РФ в июне применила 2400 авиабомб в Украине

Владимир Зеленский обратился к гражданам в связи с российскими ударами по Харькову 22 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 июня, обратился к гражданам страны в связи с российскими ударами по Харькову, в результате которых три человека погибли и более 40 пострадали. По словам Зеленского, войска РФ за июнь применили в Украине более 2400 корректируемых авиабомб (КАБ), из них около 700 - в Харьковской области, удары наносятся ежедневно.

Зеленский: Обезопасить Украину от российских бомб - "абсолютно реально"

Украинские власти "в полную силу работают над тем, чтобы получить возможность отвечать" на российские атаки, заявил Зеленский. "Украина нуждается в необходимых средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она находится", - пояснил украинский лидер. В этой связи Зеленский поблагодарил США и западных союзников, снявших запрет на удары по военным целям на территории РФ. Это решение, по словам Зеленского, помогло "стабилизировать" ситуацию на границах с Харьковской областью.

Зеленский добавил, что обезопасить украинские города от российских бомб - "абсолютно реально". Для этого необходимы системы ПВО Patriot, ускоренные темпы подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, а также "достаточная дальнобойность нашего оружия".

Президент Украины также сообщил о жестких боях в Донецкой области. По словам Зеленского, российские войска ежедневно совершают "десятки штурмов" на Покровском, Торецком, Кураховском, Краматорском направлениях.