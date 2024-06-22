  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Зеленский: РФ в июне применила 2400 авиабомб в Украине

Кирилл Шестаков
22 июня 2024 г.

Владимир Зеленский обратился к гражданам в связи с российскими ударами по Харькову 22 июня.

https://p.dw.com/p/4hORq
Владимир Зеленский в Чернигове
Владимир Зеленский в Чернигове (архив)Фото: Ukrainian Presidency/Anadolu/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 июня, обратился к гражданам страны в связи с российскими ударами по Харькову, в результате которых три человека погибли и более 40 пострадали. По словам Зеленского, войска РФ за июнь применили в Украине более 2400 корректируемых авиабомб (КАБ), из них около 700 - в Харьковской области, удары наносятся ежедневно.

Зеленский: Обезопасить Украину от российских бомб - "абсолютно реально"

Украинские власти "в полную силу работают над тем, чтобы получить возможность отвечать" на российские атаки, заявил Зеленский. "Украина нуждается в необходимых средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она находится", - пояснил украинский лидер. В этой связи Зеленский поблагодарил США и западных союзников, снявших запрет на удары по военным целям на территории РФ. Это решение, по словам Зеленского, помогло "стабилизировать" ситуацию на границах с Харьковской областью.

Зеленский добавил, что обезопасить украинские города от российских бомб - "абсолютно реально".  Для этого необходимы системы ПВО Patriot, ускоренные темпы подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, а также "достаточная дальнобойность нашего оружия".

Президент Украины также сообщил о жестких боях в Донецкой области. По словам Зеленского, российские войска ежедневно совершают "десятки штурмов" на Покровском, Торецком, Кураховском, Краматорском направлениях. 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Жилой дом в Покровске после ракетного удара российских военных

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска

Ракетные удары, нанесенные военными РФ по центру города Покровска Донецкой области, унесли, по данным властей Украины, жизни 7 человек. Десятки, включая двоих детей, получили ранения. Подробности - в галерее DW.
Конфликты8 августа 2023 г.7 фото
external

США развязали руки Украине: их оружием Киев может наносить удары по военным целям в РФ. DW Новости

США развязали руки Украине: их оружием Киев может наносить удары по военным целям в РФ. DW Новости

В Пентагоне заявляют, что Украина может использовать американское оружие для ответного огня по всем военным целям России. Ранее США уже разрешили Киеву применять поставленное ими оружие для обороны Харьковской и других областей на севере страны. Эксперты отмечают, что изменение позиции Вашингтона усилит позиции Украины, однако может и вывести эскалацию конфликта с Россией на новый уровень.
Политика21 июня 2024 г.28:56 мин.
Американская ракета ATACMS (фото из архива)

Пентагон: Украина может применять оружие США по всей территории РФ

Пентагон: Украина может применять оружие США по всей территории РФ

По словам пресс-секретаря Пентагона, данное Украине разрешение использовать американское оружие для ударов по России распространяется не только на территории возле Харьковской области.
Конфликты21 июня 2024 г.
Показать еще