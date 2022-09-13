Киев сообщил о стабилизации в деоккупированных районах

На 203-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 14 сентября (время московское).

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Из вечернего обращения президента Украины Владимира Зеленского следует, что ВСУ освободили уже около 8 тысяч квадратных километров территории Украины. "Подробно проанализировали ситуацию на освобожденной территории нашего государства. В настоящее время стабилизационные мероприятия завершены в районах общей площадью более 4 тысяч квадратных километров, еще примерно на такой же освобожденной территории стабилизация продолжается", - заявил глава украинского государства. Накануне Киев сообщал о шести тысячах квадратных километров.

Кроме того, Зеленский рассказал, что власти начали выплаты пенсий сразу за пять месяцев в Балаклее и в Граково. "Все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты", - пообещал президент.

Хроника событий 13 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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