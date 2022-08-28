Зеленский рассказал о секретном совещании с разведкой и ВСУ

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 августа.

На 187-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 29 августа (время московское).

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За минувшие сутки российские войска обстреляли шесть громад Сумской области (Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую, Зноб-Новгородскую, Эсманскую, Шалыгинскую), выпустив по ним 82 боеприпаса - мины и снаряды, сообщил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, обошлось без пострадавших, и, по предварительным данным, без разрушений.

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Российские оккупанты в Херсоне строят понтонную переправу возле поврежденного ВСУ Антоновского моста. На спутниковых снимках от 27 августа, опубликованных проектом "Схемы" украинской службы "Радио свобода", видно, что переправа протянулась уже до середины моста.

Антоновский мост - один из важнейших объектов для армии РФ. Он неоднократно подвергался ударам ВСУ, в результате чего переправа по нему военной техники РФ стала невозможной.

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Владимир Зеленский провел совещание с руководителями ВСУ, разведки, Службы безопасности Украины и МВД. Об этом он сообщил в ежедневном видеообращении в воскресенье, 28 августа.

"Все вопросы, которые мы рассматривали, - они важны, но закрыты, детализировать я не могу. Но оккупанты ощутят последствия (этой встречи) в дальнейших действиях наших защитников", - заявил президент Украины.

Он добавил что ни один удар "террористов по нашим городам" не останется без ответа: "Запорожье, Орехов, Харьков, Донбасс - за все эти города они получат ответ".

Хроника событий 28 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 августа 00.00 - 13.59 >>>

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