Зеленский распорядился укрепить оборону северной границы

На 492-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно.DW следит за развитием событий пятницы, 30 июня (время московское).

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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В Кремле утверждают, что индийский лидер "выразил понимание и поддержку" в связи с действиями российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан в ходе мятежа Евгений Пригожина 24 июня. Телефонный разговор состоялся по инициативе индийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал данные об обстрелах региона за минувшие сутки. Удары со стороны Украины были нанесены в Белгородском районе по хутору Нехотеевка и селу Журавлевка, по окраине села Богун-Городок Борисовского района, по окраине хутора Старый в Волоконовском районе, по селам Дроновка, Сподарюшино, Козинка Грайворонского городского округа, по селам Новая Таволжанка и Середа, а также хутору Панков в Шебекинском горокруге , написал он в Telegram. В ряде населенных пунктов есть разрушения, люди не пострадали, утверждает Гладков.

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Несмотря на войну и санкции, Россия получает из Европы оборудование для добычи нефти и газа на сотни миллионов долларов, выяснила "Новая газета. Европа". В 2022 году европейские компании поставили в РФ средства нефтедобычи на 73 млн долларов, также в страну ввезли оборудование для строительства завода по производству сжиженного газа на Ямале - на 420 млн долларов, говорится в материале. Несмотря на падение поставок российского трубопроводного газа в Европу на 85%, закупки сжиженного газа у России за пять месяцев 2023 года выросли на треть, утверждают авторы расследования. Кроме того, в материале отмечается, что 67% ввезенных в РФ из Евросоюза товаров для нефтедобычи подпадает под санкции. По мнению экспертов, российские компании активно пользуются юридическими лазейками.

В Киеве решили усилить северное направление

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На заседании ставки верховного главнокомандующего ВСУ принято решение усилить северное направление, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами. Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГПСУ по ситуации в Беларуси. Держим его на постоянном контроле", - сообщил он о содержании встречи. По словам Зеленского, он также заслушал доклады главнокомандующего Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Сергея Наева.

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Издание "Медиазона" совместно с BBC и командой волонтеров подтвердили гибель почти 27 тысяч российских военнослужащих в Украине. "К 30 июня известны имена 26 801 погибшего - мы предполагаем, что реальное число может быть выше в несколько раз. За две недели в наш список добавилось 1 273 имени, а число погибших на войне заключенных превысило пять тысяч человек", - сообщила "Медиазона". Кроме того, журналисты подтвердили гибель 13 военных в ходе мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в минувшую субботу.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью газете The Washington Post заявил, что Киев постарается "минимизировать возможные последствия того, что может быть". Издание предполагает, что речь может идти о теракте ВС РФ на ЗАЭС или о ядерном ударе. "Наша задача - подготовиться к наихудшему и наиболее вероятному сценариям", - добавил Залужный. Он также отметил, что для успешного наступления Украине необходимо больше видов оружия, гораздо больше боеприпасов, а также западные истребители F-16. По его словам, ВСУ достаточно очень ограниченного числа современных самолетов, поскольку ВС РФ используют авиацию другого поколения.

ВСУ добились успеха в ряде районов на востоке и юге Украины

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Украинские подразделения добились частичного успеха и закрепляются на нескольких направлениях в Запорожской и Донецкой областях, сообщил Генштаб ВСУ. В частности, они продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, отмечается в заявлении в Facebook . "На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Враг несет значительные потери. На направлении Приволья - Железнянского наши воины также имели частичный успех, закрепляемые на достигнутых рубежах", - указал украинский Генштаб. Кроме того, по его данным, ВСУ продолжают давление на противника на флангах Бахмута и выбивают его с захваченных позиций.

В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телемарафона заявила об уверенном продвижении ВСУ по флангам вокруг Бахмута. "В сам город мы не заходили. Мы сейчас контролируем юго-западные окраины города. Но основные бои - вокруг. Там идет наступление по нескольким направлениям. Это продвижение по всем направлениям, по которым мы движемся. В то же время враг подтянул туда большое количество сил", - отметила она. По словам Маляр, на юге Украины продолжается выравнивание фронта и закрепление ВСУ на необходимых рубежах. "На юге мы движемся с разным успехом: где-то больше километра, где-то меньше, где-то бывает до двух километров - по-разному", - добавила она.

Хроника событий 30 июня 00.00 - 13.59 >>>

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