  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
КонфликтыУкраина

Зеленский раскритиковал слова Путина о "дуэли" с "Орешником"

Александра Иванова
19 декабря 2024 г.

"Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", - так Зеленский прокомментировал идею Путина нанести удар "Орешником" по цели в Киеве.

https://p.dw.com/p/4oNj2
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе
Владимир Зеленский на пресс-конференции в БрюсселеФото: John Thys/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 декабря, резко раскритиковал предложение президента РФ Владимира Путина устроить "высокотехнологичную дуэль", при которой Россия ударила бы по Киеву ракетой системы "Орешник", а западные системы ПВО попробовали бы ее сбить.

"Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", - цитирует онлайн-издание Hromadske выступление украинского лидера на пресс-конференции в Брюсселе с реакцией на слова российского верховного главнокомандующего.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

В ходе той же пресс-конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может жить в условиях замороженного конфликта. "По вопросу прекращения огня. Мы должны понять, что не можем жить с замороженным конфликтом (...) Надо знать, что (будет) завтра, чтобы сегодня было прекращение огня", - указал он.

При этом украинский лидер подчеркнул важность совместных гарантий безопасности для Киева от США и Европейского Союза. "Европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это нельзя обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае - сегодняшние или будущие - это НАТО, и НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - отметил Зеленский.

Накануне, 18 декабря, Зеленский провел в Брюсселе встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте, ключевой темой которой стали гарантии безопасности Украине.

Слова Путина о дуэли западных ПВО с "Орешником"

19 декабря Владимир Путин в ходе "прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что западные системы ПВО бессильны против российской системы "Орешник". Несогласным с этим мнением он предложил "произвести технологический эксперимент": "Если эксперты западные так полагают (что удар "Орешником" можно отразить. - Ред.), то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?" - заявил он.

По словам Путина, дальность полета "Орешника" составляет до 5,5 тысячи километров и в мире не существует систем, которые смогут поразить его во время запуска. Американскую систему ПРО президент РФ назвал затратной и малоэффективной.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

"Орешник" в Беларуси: защита или угроза? Обсуждают Магда и Дракохруст

"Орешник" в Беларуси: защита или угроза? Обсуждают Магда и Дракохруст

Лукашенко попросил разместить в Беларуси "Орешник". Путин заявил, что ракетный комплекс сможет появиться на территории страны уже во второй половине 2025 года. Кому это выгодно, а для кого угроза? Возможно ли расширение войны на белорусскую территорию?
Политика13 декабря 2024 г.42:33 мин.
Путин целится из снайперской винтовки

Комментарий: Поющие в "Орешнике", или Как Путин понимает права человека

Комментарий: Поющие в "Орешнике", или Как Путин понимает права человека

При Путине Совет по правам человека превратился в совет военный. Какой начальник - такие и права человека. Президент свел их к расхваливанию ракеты "Орешник", пишет Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Политика11 декабря 2024 г.
Показать еще