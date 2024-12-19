Зеленский раскритиковал слова Путина о "дуэли" с "Орешником"

"Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", - так Зеленский прокомментировал идею Путина нанести удар "Орешником" по цели в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 декабря, резко раскритиковал предложение президента РФ Владимира Путина устроить "высокотехнологичную дуэль", при которой Россия ударила бы по Киеву ракетой системы "Орешник", а западные системы ПВО попробовали бы ее сбить.

"Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", - цитирует онлайн-издание Hromadske выступление украинского лидера на пресс-конференции в Брюсселе с реакцией на слова российского верховного главнокомандующего.

Зеленский о гарантиях безопасности для Украины

В ходе той же пресс-конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не может жить в условиях замороженного конфликта. "По вопросу прекращения огня. Мы должны понять, что не можем жить с замороженным конфликтом (...) Надо знать, что (будет) завтра, чтобы сегодня было прекращение огня", - указал он.

При этом украинский лидер подчеркнул важность совместных гарантий безопасности для Киева от США и Европейского Союза. "Европейских гарантий будет недостаточно Украине. Это нельзя обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас настоящие гарантии в любом случае - сегодняшние или будущие - это НАТО, и НАТО базируется на решении и США, и европейских лидеров", - отметил Зеленский.

Накануне, 18 декабря, Зеленский провел в Брюсселе встречу с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте, ключевой темой которой стали гарантии безопасности Украине.

Слова Путина о дуэли западных ПВО с "Орешником"

19 декабря Владимир Путин в ходе "прямой линии", совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что западные системы ПВО бессильны против российской системы "Орешник". Несогласным с этим мнением он предложил "произвести технологический эксперимент": "Если эксперты западные так полагают (что удар "Орешником" можно отразить. - Ред.), то пусть предложат нам и тем, кто платит им на Западе, в США, произвести некий технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль ХХI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?" - заявил он.

По словам Путина, дальность полета "Орешника" составляет до 5,5 тысячи километров и в мире не существует систем, которые смогут поразить его во время запуска. Американскую систему ПРО президент РФ назвал затратной и малоэффективной.