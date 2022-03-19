 Зеленский раскритиковал швейцарские концерны за отказ уходить из России | Новости из Германии об Украине | DW | 19.03.2022

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Украина

Зеленский раскритиковал швейцарские концерны за отказ уходить из России

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями воскресенья, 20 марта.

Владимир Зеленский обратился к жителям Швейцарии. Митинг в Берне 19 марта

Владимир Зеленский обратился к жителям Швейцарии. Митинг в Берне 19 марта

На 25-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 20 марта (время московское).

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Супруга президента Украины Елена Зеленская обратилась ко Всемирному совету церквей с призывом помочь в организации гуманитарных коридоров из украинских городов, которые подвергаются обстрелам российской армии. "Зная об опыте Всемирного совета церквей в преодолении гуманитарных кризисов, мы просим вас помочь Украине и украинцам, которые сейчас пытаются спастись от войны", - написала Зеленская в письме в адрес совета, сообщает офис президента Украины. "Особенно я прошу вас помочь в организации настоящих гуманитарных коридоров", - говорится в письме. Во Всемирный совет входят около 350 церквей в 120 странах мира, объединяющих 580 миллионов верующих.

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Мэр Чернигова Владислав Атрашенко призвал украинские власти обратить особое внимание на катастрофическую ситуацию в городе. "В Чернигове не прекращаются неприцельные артиллерийские обстрелы по жилым микрорайонам, во время которых гибнут десятки мирных людей. Город страдает от абсолютной гуманитарной катастрофы. Нет электроснабжения, тепла и воды, уничтожена полностью инфраструктура города. Эти бомбардировки сопоставимы с фашистскими бомбардировками 1943 года. Опорная больница подверглась бомбардировке, поэтому медицинской помощи тоже нет - люди лежат в коридорах при температуре 10 градусов. Никакого гуманитарного коридора не было предоставлено", - заявил Арташенко в эфире телеканала "1+1".

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Великобритания передала Украине более 2 миллионов единиц медицинских средств и оборудования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского министерства иностранных дел на странице в социальной сети Facebook. Отмечается также, что на лечение в Великобританию прибыл 21 онкобольной ребенок. Ранее акционерное общество "Укрпочта" получило 30 тонн медицинских средств и оборудования из США стоимостью 2 млн долларов. В свою очередь министерство здравоохранения сообщило, что Украина получила 500 тонн медикаментов и медицинских изделий на 10,4 млн гривен от международных партнеров с начала войны.

Министр внутренних дел Германии хочет защитить украинок от торговцев людьми

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Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) объявила об усилении полицейского присутствия на вокзалах Германии, куда прибывают беженцы из Украины. Это необходимо, чтобы защитить украинок от торговцев людьми и преступников на сексуальной почве. "Любой, кто попытается воспользоваться бедой беженцев, должен знать: мы отреагируем на такие действия со всей строгостью закона", - подчеркнула она в интервью "Bild am Sonntag", опубликованном 19 марта.

По словам министра, полицейские дежурят на вокзалах как в униформе, так и в гражданском. "Всех призывают немедленно сообщать о любой угрозе и пресекать ее", - добавила она. Федеральная полиция уже запретила нескольким лицам находиться на территории вокзалов, куда прибывают беженцы. Среди подозреваемых - мужчины, ранее наказывавшиеся за преступления сексуального характера.

Согласно сообщениям, молодые женщины из Украины все чаще подвергаются преследованиям сутенеров и торговцев людьми на вокзалах, а также в рядом с ведомствами по делам иностранцев. Злоумышленники заманивают украинок деньгами и бесплатным жильем.

Зеленский раскритиковал швейцарские предприятия за бизнес с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestlé и другие швейцарские концерны за то, что они продолжают коммерческую деятельность в России, несмотря на развязанную Владимиром Путиным войну в Украине.

"Good food. Good life. Так звучит лозунг компании Nestlé. Вашей компании, которая отказывается уходить из России. Даже сейчас, когда Россия угрожает другим странам Европы. Не только нам. Когда есть ядерный шантаж со стороны России", - сказал Зеленский в видеообращении, которое 19 марта транслировалось на митинге в Берне. Он призвал всех швейцарцев "стать как украинцы в борьбе против зла".

Кроме того, Зеленский призвал полностью заморозить активы богатых россиян, связанных с Кремлем. "В ваших банках хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну", - подчеркнул он.

Хроника событий 19 марта 14.00 - 23.59 >>>
Хроника событий 19 марта 00.00 - 14.00 >>>
 

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    Автор: Николай Пермяков


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