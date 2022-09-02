Зеленский провел заседание ставки верховного командующего

На 192-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 3 сентября (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего с участием военного руководства страны. "Присутствовали как всегда руководители сектора обороны, безопасности. Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Докладывали командующие оперативных направлений - Сырский, Литвинов, Ковальчук. Думаю, что все вы понимаете, какие основные вопросы. Приняты и определенные решения. Я думаю, мы их все увидим", - рассказал Зеленский в ежедневном вечернем видеообращении.

Кроме того, он приветствовал решение стран "большой семерки" (G7) ввести потолок цен на российскую нефть. "Когда этот механизм будет реализован, он станет значимым элементом защиты цивилизованных государств и энергорынков от российской гибридной агрессии. И действительно, нужно ограничить также цену на российский газ. Давно настало время именно таких энергетических санкционных шагов против России", - заявил украинский президент.

Хроника событий 2 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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