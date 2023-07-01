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Зеленский провел заседание ставки на Ровенской АЭС

Александра Иванова
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 июля .

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Блок 4 Ровненской АЭС в Украине (фото из архива)
Ровненская АЭС в Украине (фото из архива)Фото: Victor Korniyenko/Wikipedia

На 494-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий воскресенья, 2 июля (время московское).

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Выездное заседание ставки верховного главнокомандующего ВСУ президент Украины Владимир Зеленский провел на Ровенской АЭС - чтобы оценить на месте любые возможные угрозы. Среди участников заседания были,  кромке прочих, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, а также президент компании "Энергоатом" Петр Котин.

По словам Зеленского, наряду с прочими темами ему доложили об охране АЭС и защите ее от киберугроз. Сейчас ситуация на Ровенской атомной электростанции находится под контролем,  отметил глава украинского государства.

Хроника событий 1 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 июля 00.00 - 13.59 >>>

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