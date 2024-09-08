Зеленский провел перестановки в высшем руководстве Украины

В высшем руководстве Украины произведены очередные кадровые перестановки. Назначены два советника президента Украины и два заместителя главы ОПУ.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил себе двух советников. Советником по вопросам коммуникаций стал Дмитрий Литвин, а по стратегическим вопросам - Александр Камышин, следует из подписанных в воскресенье, 8 сентября, указов.

Александр Камышин ранее являлся министром стратегических отраслей промышленности.

Назначены два замглавы ОПУ

Кроме того, назначены два заместителя главы Офиса президента Украины, ими стали Виктор Микита, ранее возглавлявший Закарпатскую ОГА, а также бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Комментируя свое назначение в Telegram, Микита сообщил, что его главной задачей на новом месте станет обеспечение эффективной работы военных администраций, а также "усиление коммуникации и доверия между местными властями, общинами, предпринимателями и другими институтами на том уровне, который есть на Закарпатье".

На текущей неделе в высшем руководстве Украины произведены несколько перестановок. В частности, Александра Камышина во главе министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности сменил бывший глава "Укроборонпрома" Герман Сметанин. Ирина Верещук была уволена с поста министра реинтеграции, Дмитрий Кулеба - с должности главы МИД.