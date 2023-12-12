Зеленский провел "откровенную встречу" с сенаторами США

Президент Украины встретился с сенаторами Конгресса США и подробно изложил ситуацию в его стране и ее потребности. Лидер демократов Чак Шумер назвал встречу "мощной".

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон встретился с членами американского Сената. На встрече за закрытыми дверями в Конгрессе США во вторник, 12 декабря, Зеленский призвал сенаторов одобрить дополнительное финансирование для Украины, которая продолжает обороняться от российского вторжения.

По словам украинского президента, встреча в Сенате США была "дружественной и откровенной". Она "является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию", написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. По его словам, он изложил сенаторам ситуацию с безопасностью и экономикой в Украине и подчеркнул всю необходимость "сохранения жизненно необходимой американской поддержки".

Зеленский также поблагодарил лидера Демократической партии в Сенате Чака Шумера и лидера Республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла за консолидацию двухпартийной поддержки Украины.

Шумер: Мощная встреча с Зеленским

В свою очередь Шумер назвал встречу сенаторов с Зеленским "очень мощной". По его словам, украинский лидер "очень подробно изложил" потребности своей страны и варианты возможной помощи Соединенных Штатов Украине, а также пояснил, как эта поддержка может помочь Киеву одержать победу. "Если он получит необходимую помощь, он победит", - цитирует слова Шумера телеканал CNN. Лидер демократов в Сенате также подчеркнул, что в случае поражения Украины выиграет президент РФ Владимир Путин, а "это очень-очень опасно для Соединенных Штатов".

В свою очередь республиканец Том Тиллис сообщил CNN, что в ходе встречи затрагивалась и проблема коррупции в Украине.

Конгресс США еще не одобрил дальнейшее финансирование помощи Киеву

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере 61,4 млрд долларов (56,5 млрд евро) сроком на год, а также 14,3 млрд долларов (13,1 млрд евро) на усиление обороны Израиля. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств.

Если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Киеву, у Вашингтона к концу текущего года закончатся ресурсы на покупку вооружений и техники для Украины, сообщила директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. По ее словам, прекращение поставок американского оружия и техники поставит под угрозу "не только достигнутые Украиной успехи, но и повысит вероятность военных побед России".

Это уже третий визит Владимира Зеленского в Вашингтон с начала полномасштабной войны в Украине.

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