Зеленский просит у мирового сообщества новейшие системы ПВО

На 274-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 24 ноября (время московское).

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Владимир Зеленский призвал мировое сообщество поставить Украине новейшие системы ПВО и лишить Россию как "государство-террориста" права голоса в международных организациях. Кроме того, президент Украины, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном в связи с российскими атаками на критическую инфраструктуру его страны, раскритиковал призывы к мирным переговорам с Москвой. "В ответ на нашу формулу мира Россия предлагает формулу террора", - подчеркнул Зеленский, добавив, что РФ сеет лишь "террор, дестабилизацию и дезинформацию".

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Государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман (Anna Lührmann), находящаяся сейчас с визитом в Киеве, обвинила РФ в "государственном терроризме".

"Произошедшее сегодня шокирует", - сказала она в интервью Deutsche Welle, комментируя российские ракетные удары по Украине. По словам Люрман, она посетила место падения одной из ракет - "обычный промышленный склад". "В результате этого российского государственного терроризма погибли трое ни в чем не повинных людей", - добавила госминистр.

"Совершенно очевидно, что Путин делает все, чтобы зимой Украина погрузилась в холод и тьму", - продолжил Люрман. По ее словам, ФРГ передаст Украине генераторы, которые прибудут в страну в ближайшие дни.

Польша попросила ФРГ поставить Украине ЗРК Patriot

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, обещанные его стране. "После очередных российских ракетных обстрелов я обратился к Германии, чтобы предложенные Польше батареи Patriot перебросили в Украину и разместили на западной границе. Это позволит Украине избежать дальнейших жертв и отключений электроэнергии и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в микроблоге Twitter.

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Хроника событий 23 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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