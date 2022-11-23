  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Владимир Зеленский
Владимир ЗеленскийФото: Ukraine Presidency/Planet Pix/ZUMA/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский просит у мирового сообщества новейшие системы ПВО

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 ноября.

https://p.dw.com/p/4JyVm

На 274-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 24 ноября (время московское).

++00.55++

Владимир Зеленский призвал мировое сообщество поставить Украине новейшие системы ПВО и лишить Россию как "государство-террориста" права голоса в международных организациях. Кроме того, президент Украины, выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, созванном в связи с российскими атаками на критическую инфраструктуру его страны, раскритиковал призывы к мирным переговорам с Москвой. "В ответ на нашу формулу мира Россия предлагает формулу террора", - подчеркнул Зеленский, добавив, что РФ сеет лишь "террор, дестабилизацию и дезинформацию".

++00.30++

Государственный министр Германии по делам Европы Анна Люрман (Anna Lührmann), находящаяся сейчас с визитом в Киеве, обвинила РФ в "государственном терроризме".

"Произошедшее сегодня шокирует", - сказала она в интервью Deutsche Welle, комментируя российские ракетные удары по Украине. По словам Люрман, она посетила место падения одной из ракет - "обычный промышленный склад". "В результате этого российского государственного терроризма погибли трое ни в чем не повинных людей", - добавила госминистр.

"Совершенно очевидно, что Путин делает все, чтобы зимой Украина погрузилась в холод и тьму", - продолжил Люрман. По ее словам, ФРГ передаст Украине генераторы, которые прибудут в страну в ближайшие дни.

Польша попросила ФРГ поставить Украине ЗРК Patriot

++00.15++

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, обещанные его стране. "После очередных российских ракетных обстрелов я обратился к Германии, чтобы предложенные Польше батареи Patriot перебросили в Украину и разместили на западной границе. Это позволит Украине избежать дальнейших жертв и отключений электроэнергии и повысит безопасность на нашей восточной границе", - написал Блащак в микроблоге Twitter.

Хроника событий 23 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Новые удары Путина по Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Берлин снова готовится к приему украинских беженцев (23.11.2022)

Берлин снова готовится к приему украинских беженцев (23.11.2022)

С наступлением холодов Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Берлин ждет нового потока беженцев, но жилья в Германии катастрофически не хватает.
Миграция5 ч. назад02:55 мин.
external

Воровали по домам, выносили все, что видели: как российских военных вспоминают в Херсонской области (22.11.2022)

Воровали по домам, выносили все, что видели: как российских военных вспоминают в Херсонской области (22.11.2022)

Корреспондент DW побывал в Херсонской области - в районе, который еще недавно контролировала армия РФ. Что рассказывают местные жители о периоде оккупации и российских военных?
Конфликты22 ноября 2022 г.03:20 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский

Зеленский просит у мирового сообщества новейшие системы ПВО

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

ЗРК Patriot в Германии

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Конфликты8 ч. назад
Следы авианалета, который, как сообщило Минобороны Турции, ВВС Турции совершили в городе Дерик в Сирии, 20 ноября 2022 года

Турция ведет наступление в Сирии и Ираке. С согласия Москвы?

Турция ведет наступление в Сирии и Ираке. С согласия Москвы?

Конфликты12 ч. назад
Едва купив Twitter, Илон Маск активно взялся за его реформирование, предложив ввести плату за верификацию аккаунтов. О нововведениях владельца сервиса коротких сообщений - карикатура DW.

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Неутомимый Илон Маск: карикатуры DW о харизматичном американском предпринимателе

Цифровые технологии8 ч. назад5 фото
Проверка документов на границе Австрии и Германии

Погранконтроль внутри Евросоюза: нарушение без наказания

Погранконтроль внутри Евросоюза: нарушение без наказания

Политика13 ч. назад
Жители Львова без света

272-й день войны: В Украине повреждены почти все ГЭС и ТЭС

272-й день войны: В Украине повреждены почти все ГЭС и ТЭС

Конфликты22 ноября 2022 г.
Владимир Путин и Герхард Шрёдер в 2018 году, сзади справа - министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото из архива

"Петербургский диалог" объявил о роспуске форума

"Петербургский диалог" объявил о роспуске форума

Политика22 ноября 2022 г.
На главную страницу