Зеленский просит МАГАТЭ поддержать демилитаризацию ЗАЭС

На 191-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 2 сентября (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившим силу указ об участии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке страны. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального интернет-представительства главы украинского государства. Таким образом отменен указ № 167 от 5 мая 2020 года и ряд последующих изменений к нему (в общей сложности - семь постановлений). ТКГ была сформирована летом 2014 года, в частности - для выполнения решений, принятых в так называемом "нормандском" формате (ФРГ, Франция, Россия, Украина).

На оккупированных РФ территориях Украины остаются до 120 тысяч детей школьного возраста

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На оккупированных Россией территориях Украины остаются примерно 100-120 тысяч детей школьного возраста. Об этом сообщила в эфире общенационального информационного телемарафона вице-премьер страны Ирина Верещук. Она добавила, что не все родители на этих территориях согласны отдавать детей в школы с русским языком преподавания и российской программой обучения. Между тем оккупационные власти отказываются обучать школьников дистанционно, пытаясь создать живой щит, загораживая себя "телами наших детей, наших женщин, тех, кто будет вынужден преподавать в таких образовательных учреждениях", подчеркнула Верещук.

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Агенты министерства внутренней безопасности США и Федерального бюро расследований (ФБР), а также детективы из департамента полиции Нью-Йорка провели обыски на ряде объектов, предположительно связанных с подпавшим под санкции Запада российским миллиардером Виктором Вексельбергом, который возглавляет московскую бизнес-группу компаний "Ренова" и считается человеком из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. Как сообщил американский телеканал NBC News, обыски прошли в квартире в высотке на Парк-авеню на Манхэттене, а также в поместье в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк. По словам источников, следственные действия были проведены и в доме на Фишер-Айленд (штат Майами) - по мнению властей, также связанном с Вексельбергом. Изъятие в США шикарной яхты Виктора Вексельберга стоимостью 900 млн долларов (905 млн евро) в начале апреля стало первым шагом в рамках недавно введенных санкций Запада, направленных против активов российской элиты в ответ на войну Кремля в Украине.

В Босфоре сел на мель сухогруз с кукурузой из Украины



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Пролив Босфор, фото из архива Фото: Emrah Gurel/AP/picture alliance

В проливе Босфор из-за отказа руля сел на мель сухогруз Lady Zehma, который перевозит из Украины в итальянский город Равенна 3000 тонн кукурузы. Движение судов в проливе приостановлено, к месту происшествия направлены четыре буксира, сообщила береговая охрана Турции. Сухогруз длиной 173 метра остановился в 100 метрах от берега, близ стамбульского района Бебек. Lady Zehma - одно из шести судов с сельскохозяйственной продукцией, которые вышли 30 августа из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный.



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Власти Санкт-Петербурга ищут бойцов для так называемого "губернаторского батальона" среди бездомных, сообщило в своем Telegram-канале независимое издание "Ротонда". Оно рассказало о случае, когда чиновник из администрации Фрунзенского района пытался распространить в местной организации помощи бездомным "Ночлежка" листовки о службе по контракту. "Дежурный раскладывать листовки не разрешил, отправил к руководству. Но к руководству никто не пришел", - сказал собеседник "Ротонды". В администрации Фрунзенского района эту информацию подтвердили, но подчеркнули, что это - личная инициатива чиновников, поскольку такого распоряжения руководство района не давало. Искать добровольцев, которые захотят заключить контракт на участие в боевых действиях в Украине, власти Санкт-Петербурга начали в конце июля, напомнила "Ротонда".

Чуть более половины респондентов в ФРГ - за сохранение санкций против РФ

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Чуть более половины жителей Германии (53%) выступают за сохранение санкций, введенных против России, даже если они будут сопряжены с ростом цен, перебоями в энергоснабжении и проблемами для экономики ФРГ. Это показал последний соцопрос Deutschlandtrend. В ходе такого же опроса в марте 2022 года в поддержку санкций против Москвы высказались 66% респондентов. Больше всего сторонников санкций - среди избирателей партии "Союз-90/"зеленые" (90%), меньше всего - среди электората правопопулистской "Альтернативы для Германии" (около 10%).

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Власти США отказались выдать въездную визу министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, который собирался прилететь в Нью-Йорк на встречу глав полицейских служб стран ООН. Колокольцев находится под американскими санкциями с апреля 2018 года по подозрению во вмешательстве в президентские выборы в США. После нападения России на Украину он подпал также под санкции ЕС и Великобритании. Встреча начальников служб полиции ООН проходила с 30 августа по 1 сентября. Она стала третьим подобным мероприятием в истории.

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Владимир Зеленский, фото из архива Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке превратить визит миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в "бесплодную экскурсию". В ходе визита экспертов агентства российская сторона не допустила вместе с ними на ЗАЭС независимых журналистов, но "организовала массовку своих пропагандистов", заявил Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. "К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ", - подчеркнул глава украинского государства. Одновременно он выразил надежду на то, что миссия сумеет сделать объективные выводы из происходящего на ЗАЭС. "И главное, что должно произойти, - это демилитаризация территории станции. Именно это является целью украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ", - посетовал украинский президент.

Хроника событий 1 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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