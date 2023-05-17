Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 мая.

На 449-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 18 мая (время московское).

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В Украине в ночь на 18 мая была объявлена масштабная воздушная тревога. Согласно карте воздушных тревог на сайте Alerts.in.ua , об опасности обстрелов россиянами были предупреждены северные, центральные и восточные регионы. В Харькове прозвучал взрыв, сообщается в Telegram-канале "Суспільне". Около полуночи тревогу в некоторых регионах начали отменять. В частности, сирены перестали звучать в Киевской и Житомирской областях.

Владимир Зеленский призвал мир усилить поддержку Украины

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Расширить военную поддержку Украины и усилить давление на Москву призвал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Обращаясь к мировому сообществу, он указал, что российские войска в последние дни активизировали обстрелы украинских городов.

"Очередные обстрелы Сумщины, Черниговской области, Днепропетровщины, Запорожской области, Донбасса - это вновь доказывает необходимость еще большей консолидации мира для давления на Россию", - заявил Зеленский. Он вновь поблагодарил всех, кто помогает украинцам защищать свою страну от агрессора.

Хроника событий 17 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 мая 00.00 - 13.59 >>>

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