Зеленский призвал арабские государства поддержать Украину

На 450-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 19 мая (время московское).

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Владимир Зеленский призвал страны-участницы саммита Лиги арабских государств поддержать Украину в ее оборонительной войне против России. Выступая в Джидде, украинский президент подчеркнул, что его просьба касается и защиты "сообщества украинских мусульман" в Украине. "Здесь со мной уважаемый Мустафа Джемилев - лидер крымскотатарского народа, одного из коренных народов Украины. Их дом - Крым, центр мусульманской культуры в Украине", - заявил Зеленский, подчеркнув, что именно Крым Россия оккупировала первым и что больше всего от репрессий в оккупированном Крыму страдают мусульмане. Коснувшись роли Саудовской Аравии в освобождении людей, захваченных россиянами в плен на территории Украины, Владимир Зеленский высказал мнение, что этот опыт можно расширить и что даже если на саммите ЛАГ присутствуют те, кто считает войну в Украине лишь "конфликтом", они могут объединиться вокруг идеи спасения людей из российских застенков.

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Эксперты Международного уголовного суда посетили Херсон и осмотрели места, где фиксировались признаки военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ против гражданского населения. Речь идет о пытках и убийствах в местах незаконного лишения свободы, а также неизбирательных обстрелах мест массового скопления людей, медицинских учреждений, многоквартирных жилых домов. "Собранные в ходе визита материалы могут быть крайне важны для доказательства военных преступлений в Украине и привлечения виновных к ответственности", - заявили в Офисе генпрокурора Украины.

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Канада вводит новые санкции против россиян, "которые поддерживают незаконные военные действия России и причастны к нарушениям прав человека", сообщило агентство The Canadian Press . Штрафные меры касаются 17 физических и 18 юридических лиц, "связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии ВС РФ, членов семей перечисленных лиц и представителей кремлевской элиты", уточнили в офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо. Кроме того, под санкции Оттавы подпадут 30 физлиц и 8 юрлиц, "причастных к продолжающимся нарушениям Россией прав человека, включая передачу и содержание украинских детей в России". На саммите G7 в Хиросиме Трюдо подтвердил, что Канада продолжит поддерживать Украину и "международный порядок, основанный на правилах".

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По утверждению Минобороны России, глава ведомства Сергей Шойгу посетил командный пункт в оккупированной Россией части Запорожской области на юге Украины. На видео, опубликованном 19 мая, Шойгу можно увидеть в военной форме со старшими командирами. Видно также, что министр вручает российским солдатам медали и благодарит их за "службу стране". Когда именно и где состоялась эта съемка, неизвестно, указывает агентство AFP.

CNN: Украина сбила российский военный самолет с помощью ЗРК Patriot

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ПВО Украины сбила как минимум один российский военный самолет с помощью американского ЗРК Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона и Конгресса США. Российские самолеты в основном атакуют из-за линии фронта, поэтому Украине трудно поражать их с помощью систем меньшей дальности, таких как NASAM. По словам американских официальных лиц, украинские военные сами определяют когда, как и по каким целям им использовать ЗРК Patriot. Однако, подчеркнули в Конгрессе, передача Киеву западных истребителей облегчила бы Украине задачу поражения российских самолетов, не расходуя для этих целей дорогостоящие боеприпасы системы Patriot, предназначенные для перехвата баллистических ракет.

Хроника событий 19 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 мая 14.00 - 23.59 >>>

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