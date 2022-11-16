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Польская полиция в селе ПшеводувФото: Artur Widak/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский призвал подключить Киев к расследованию по Польше

Жан Рофе
13 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 ноября.

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На 267-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 17 ноября (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал подключить украинских специалистов к расследованию падения ракеты в Польше. Позиция Киева "очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт", - подчеркнул глава государства в вечернем видеообращении к согражданам. Он призвал предоставить украинской стороне доступ к имеющимся у партнеров Киева данным и к месту взрыва. При этом вся информация со стороны Украины - "в полном доступе" ее партнеров, указал Зеленский.

15 ноября в результате падения ракеты на территорию польского села Пшеводув, расположенного менее чем в 10 км от границы с Украиной, погибли два человека. Украинский президент выразил уверенность, что по Польше ударила российская ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взорвавшаяся ракета с большой вероятностью принадлежала украинской системе ПВО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге сказал, что расследование инцидента продолжается и надо дождаться окончательных результатов.

Хроника событий 16 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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Падение ракеты в Польше: кто виноват?

 

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