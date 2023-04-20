Зеленский: Нужны "конкретные шаги" для приема Украины в НАТО

Украине нужно нечто большее, чем нынешний формат отношений с НАТО, сказал Зеленский после встречи с генсеком альянса Йенсем Столтенбергом.

Украина ждет от НАТО конкретных шагов по приему страны в альянс и "гарантий безопасности на этом пути", заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в Киеве в четверг, 20 апреля.

Комментируя саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле, Зеленский заявил, что благодарен за приглашение посетить его, но считает важным, "чтобы и Украина получила соответствующее приглашение". "Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс", - подчеркнул Зеленский.

"Мы ожидаем именно шагов. Шагов вперед. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко оцениваем, что нас поддерживают оружием. Но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также мы хотели бы гарантий безопасности на этом пути", - сказал президент.

Столтенберг: "Место Украины по праву в НАТО"

Столтенберг вновь подчеркнул, что НАТО поддерживает Украину. "Мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и в защите вашей страны. Мы будем стоять рядом с вами и завтра, когда вы будете отстраивать и работать ради яркого будущего украинского народа", - сказал он. По словам главы альянса, Украина "по праву должна найти место в Евроатлантической семье". "Место Украины по праву в НАТО. С нашей поддержкой со временем мы сделаем это", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщил генсек, на встрече в Киеве обсуждалась инициатива по переходу Украины на стандарты НАТО, чтобы "обеспечить полную оперативную совместимость с Североатлантическим альянсом". "Это свидетельство долгосрочной приверженности НАТО Украине", - сказал Столтенберг.

В сентябре прошлого года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Для присоединения к альянсу необходимо согласие всех 30 членов НАТО.

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