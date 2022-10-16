  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский призвал брать в плен как можно больше россиян

Жан Рофе
39 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 октября.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-prizval-brat-v-plen-kak-mozno-bolse-rossian/a-63457521

На 236-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 17 октября (время московское).

++00.05++

Самые тяжелые бои идут в окрестностях Соледара и Бахмута, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, против украинцев Россия бросила всех, кого могла, в том числе две тысячи "зэков". "И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. На фронте их удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор, ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова", - сказал Зеленский. По его мнению, в мире почти никто сомневается в том, что Россию нужно признать государством-террористом.

Президент поблагодарил украинских солдат, героически удерживающих позиции под Соледаром и Бахмутом, а также на других направлениях. Особую благодарность Зеленский выразил подразделениям, которые "обеспечили результат в пополнении обменного фонда". По его словам, "каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев". Он отметил, что Украина помнит о своих гражданах, которых удерживают в России, их нужно освобождать, а для этого "нам нужно брать в плен оккупантов - как можно больше".

Хроника событий 16 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Беларусь готовят к войне?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

План Путина. Переговоры от Эрдогана. Евровидение в Гааге – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

План Путина. Переговоры от Эрдогана. Евровидение в Гааге – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Очередь из желающих занять место президента достигла рекордного минимума. Кремль дал трещину, в лицо президенту высказались все, кто до этого сдерживался. Эрдоган готовит площадку для переговорного процесса Киева и Москвы. Полным ходом идет подготовка вокальных конкурсов в Гааге. Регистрация на философский рейс в бункер окончена. Смотрите в 235-м выпуске "Заповедника"!
Политика
4 ч. назад
13:27 мин.
external

Как в Молдове принимают уклонистов из России

Как в Молдове принимают уклонистов из России

Сотни граждан Молдовы бежали из России в страхе оказаться мобилизованными. Молдова с самого начала войны осуждала действия Кремля и поддерживала Украину. Приезжают в республику и россияне. Только за первые две недели после объявления так называемой "частичной" мобилизации, их число составило почти четыре тысячи.
Политика
4 ч. назад
05:24 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Игорь Гиркин (фото из архива)

Награда за поимку Гиркина и другие события 235-го дня войны

Политика
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Новый командующий войсками РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

Политика
19 ч. назад
Протесты в Иране

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Месяц протестов в Иране: общество требует перемен

Политика
20 ч. назад
Протесты в Праге, сентябрь 2022 года

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Протесты в Праге. Кто за ними стоит и кто в них участвует

Политика
15 октября 2022 г.
Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

Политика
15 октября 2022 г.
Иранские дроны

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Чем опасны для Украины иранские дроны, и как их сбивают

Политика
14 октября 2022 г.
На саммите СРГ в Астане 14 октября

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

Политика
14 октября 2022 г.
На главную страницу