Зеленский призвал брать в плен как можно больше россиян

На 236-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 17 октября (время московское).

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Самые тяжелые бои идут в окрестностях Соледара и Бахмута, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. По его словам, против украинцев Россия бросила всех, кого могла, в том числе две тысячи "зэков". "И это "зэки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. На фронте их удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор, ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова", - сказал Зеленский. По его мнению, в мире почти никто сомневается в том, что Россию нужно признать государством-террористом.

Президент поблагодарил украинских солдат, героически удерживающих позиции под Соледаром и Бахмутом, а также на других направлениях. Особую благодарность Зеленский выразил подразделениям, которые "обеспечили результат в пополнении обменного фонда". По его словам, "каждый, кто берет в плен российских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев". Он отметил, что Украина помнит о своих гражданах, которых удерживают в России, их нужно освобождать, а для этого "нам нужно брать в плен оккупантов - как можно больше".

Хроника событий 16 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 октября 00.00 - 13.59 >>>

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