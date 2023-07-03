Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

На 496-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий вторника, 4 июля (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена прямо сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если само вступление не произойдет до окончания войны. В интервью CNN украинский лидер заявил, что решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет, принимает Байден и для Украины очень важно получить этот сигнал. "Очень важно чувствовать, что в будущем ты действительно будешь находиться рядом с союзниками", - отметил Зеленский. "Он поддерживает наше будущее в НАТО", - сказал он о Байдене, добавив, что приглашение в НАТО сейчас было бы огромным стимулом для украинских солдат.

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В связи с агрессией России против Украины министр иностранных дел Чехии Ян Липавский видит угрозу также и для своей страны. "Угроза нам не воображаемая. Россия будет представлять угрозу для европейского континента еще десятилетия", - заявил он в интервью немецкой газете Tagesspiegel, с одобрением отозвавшись о том, что в новой стратегии безопасности Германии это четко выражено. По его словам, угроза для Чешской Республики означает угрозу и для Германии. "Наши экономики очень взаимозависимы. (...) Экономически мы создали общее пространство. Если мы в опасности, то и Германия тоже", - подчеркнул министр.

Кулеба: СМИ сеют уныние о контрнаступлении

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телемарафона заявил, что некоторые СМИ "сеют уныние", публикуя информацию о якобы слишком медленном темпе украинского контрнаступления. Однако на западных партнеров, "на тех, кто принимает решение", эти публикации не влияют, "потому что они руководствуются информацией не из газет, а из объективных сводок своих военных и разведчиков".

"И могу вас заверить, что в тех разговорах, которые имеет президент с партнерами, которые провожу я - они все поддерживают наше контрнаступление, подбадривают и понимают, что ситуация сложнее по объективным причинам", - отметил глава МИД, подчеркнув, что "никакого упадка движения нет". "Все готовы двигаться дальше и обеспечивать поставки оружия, необходимого для контрнаступления", - добавил он.

Хроника событий 3 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 июля 00.00 - 13.59 >>>

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