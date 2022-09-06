Зеленский приветствовал визовые ограничения ЕС для россиян

На 196-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 7 сентября (время московское).

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Германия возложила на Россию ответственность за создание опасной ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). "Именно Россия милитаризирует электростанцию. Именно Россия размещает на ее территории технику и войска", - заявил заместитель посла Германии в ООН Томас Цанайзен (Thomas Zahneisen) на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. По его словам, ЗАЭС оказалась под угрозой из-за российской оккупации территории.

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что она "полностью поддерживает" Украину, и Киев может рассчитывать на помощь Лондона в долгосрочной перспективе, сообщает офис британского премьера. Лидеры также обсудили "необходимость укрепления глобальной безопасности и меры, необходимые для прекращения финансирования путинской военной машины", говорится в сообщении .

Как отметил Зеленский, он стал первым иностранным лидером, с которым поговорила Трасс после вступления в должность. "Пригласил ее в Украину. Выразил благодарность народу Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", - написал украинский президент в Twitter.

По сообщению офиса премьера Великобритании, Трасс приняла приглашение посетить Украину в ближайшее время. Возможные даты визита не уточняются.

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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении приветствовал планируемое ужесточение условий въезда для граждан России в Европейский Союз. "Надо продемонстрировать гражданам государства-террориста, что они несут моральную ответственность за агрессию своей страны против Украины и всей Европы", - заявил глава государства. Он поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и всех европейских лидеров, которые поддерживают визовые ограничения для россиян. По словам Зеленского, речь идет не только о "моральной стороне вопроса", но и об "элементарной безопасности". "Уже не раз Россия направляла киллеров в Европу под видом обычных туристов", - сказал он, добавив, что "Европа - не место для прогулок убийц и тех, кто их поддерживает".

Хроника событий 6 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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