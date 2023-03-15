Зеленский приветствовал решение суда Британии по евробондам

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Верховного суда Великобритании по делу о взыскании с его страны в пользу России задолженности по евробондам на сумму в 3 млрд долларов. Отказ суда удовлетворить требование Москвы принять решение по этому делу в порядке упрощенного производства в среду, 15 марта, Зеленский назвал "решительной победой над агрессором".

Несколькими годами ранее, 17 февраля 2016 года, траст The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющий интересы РФ, подал в Высокий суд Лондона иск с требованием (High Court of Justice of England and Wales) взыскать с Украины задолженность по еврооблигациям.

29 марта 2017 года суд одобрил ускоренное рассмотрение этого иска, фактически отвергнув основные возражения Киева и согласившись с наличием у него обязательств по евробондам. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в объеме 3 млрд долларов, сумму неосуществленного купонного платежа на 75 млн долларов, а также штрафные проценты за каждый день просрочки и часть издержек в рамках разбирательства.

Однако суд предоставил Украине право обжаловать этот вердикт. В свою очередь апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре.

Киев настаивал на том, что во время президентского правления Виктора Януковича облигации были выпущены в результате принуждения, совершаемого Россией. Кредит в 3 млрд долларов был получен Украиной от РФ в декабре 2013 года.

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