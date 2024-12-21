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Зеленский принял в Киеве уходящего директора ЦРУ Бёрнса

Александра Иванова
22 декабря 2024 г.

Президент Украины сообщил, что неоднократно встречался с Уильямом Бёрнсом "без официального информирования", и пообещал сохранить с ним контакт.

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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс
Директор ЦРУ Уильям БёрнсФото: Jack Gruber-USA TODAY/picture alliance

 Действующий директор ЦРУ Уильям Бёрнс, который после вступления Дональда Трампа в должность президента США, как ожидается, уступит свой пост Джону Рэтклиффу, нанес прощальный визит в Киев. В субботу, 21 декабря, он встретился в украинской столице с президентом страны Владимиром Зеленским.

"Мы с ним провели много встреч за время этой войны, и я благодарен за помощь", - написал украинский лидер в Telegram, уточнив  что все его встречи с Бёрнсом - "и в Украине, и в других европейских странах, и в Америке, и в других частях мира" - происходили "без официального информирования".

"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверняка еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе", - добавил Зеленский.

Деятельность Уильяма Бёрнса в США

Как напоминает агентство dpa, Уильям Бёрнс, которому сейчас 68 лет, работал на правительства США и при демократах, и при республиканцах - помимо прочего, в должности американского посла в РФ, а также в роли заместителя госсекретаря. Будучи главой ЦРУ, в ноябре 2021 года он посетил Москву и вернулся на родину с убеждением, что Россия намерена начать войну против Украины, указывает агентство. "Данные США по наращиванию российских войск помогли Киеву подготовиться к вторжению в феврале 2022 года", - пишет агентство.

Ожидается, что новым главой ЦРУ при Трампе станет Джон Рэтклифф, который с 2020 по 2021 год был директором Национальной разведки США. Его кандидатуру, однако, еще должен утвердить Сенат.

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