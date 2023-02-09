Зеленский в Брюсселе и другие события 351-го дня войны

На 351-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в четверг, 9 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Президент Украины посетил Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский - после визитов в Лондон и Париж - посетил Брюссель. В аэропорту его встретили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и глава Евросовета Шарль Мишель.

На пресс-конференции в бельгийской столице Зеленский заявил, что "слышал от ряда глав правительств стран ЕС о готовности" дать Киеву необходимое оружие, "включая самолеты". По словам Владимира Зеленского, в ходе двусторонних переговоров с отдельными странами будет обсуждаться "вопрос истребителей и других типов самолетов", уточнила газета Handelsblatt.

Вопрос поставок истребителей

Вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия и истребителей западными партнерами решен, написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. "Детали - чуть позже", - говорилось в сообщении. Позднее Ермак поправил пост, отметив, что вопрос, "похоже, может быть решен".

Великобритания не планирует немедленной поставки истребителей в Украину, заявил до саммита министр обороны королевства Бен Уоллес. По его словам, этот процесс может занять месяцы. Лондон концентрируется на альтернативных вариантах военной помощи Киеву, в частности, - дальнобойных ракетах и беспилотниках.

Польша готова передать Украине боевые самолеты, но не будет делать это первой в НАТО, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в Брюсселе. "Наша позиция однозначна. Можем действовать только совместно в рамках Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем первыми, кто предоставит истребители, но дадим положительный ответ", - отметил Моравецкий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки истребителей Киеву, заявил: "Мы это воспринимаем не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной". По его словам, "постепенно исчезает грань между прямой и косвенной вовлеченностью".

Rheinmetall готов поставить Украине боевой танк Panther

Один из крупнейших производителей военной техники в Европе - германский концерн Rheinmetall - хочет поставить в Украину свой новый боевой танк Panther. Об этом сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). Его слова привела газета Handelsblatt. "Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - подчеркнул Паппергер. По его словам, Киев также проявил интерес к германской боевой машине пехоты (БМП) Lynx. Как уточняет Handelsblatt, до сих пор существовала только демонстрационная модель Panther. Тем не менее Паппергер считает возможным осуществить поставку "через 15-18 месяцев". Танки могут быть произведены в Германии или Венгрии.

Зеленский на саммите Евросоюза

Президент Украины принял участие в саммите Евросоюза. Он призвал лидеров стран ЕС предоставить Украине необходимое вооружение. Киеву "действительно необходимы боеприпасы, современные танки, ракеты большой дальности и боевые самолеты", подчеркнул Владимир Зеленский. По его словам, следует начать новые поставки, пока Россия не собрала силы для новых атак.

Украинский лидер также заявил, что разведка страны перехватила информацию о планах Москвы по установлению контроля над Молдовой. Он призвал ЕС ввести санкции против атомной отрасли РФ, производителей дронов и IT-сектора России.

Зеленский в Европарламенте: Европе угрожает диктатор

Незадолго до начала саммита ЕС Владимир Зеленский выступил в Европарламенте. Поблагодарив европейцев за поддержку, оказываемую Украине в отражении российской агрессии, он подчеркнул, что Украина и Европейский Союз совместно защищаются от "самой большой антиевропейской силы" современного мира, которой сейчас является Россия. Европе и ее свободному образу жизни угрожает диктатор "с сумасшедшими запасами советского оружия", отметил Зеленский, пообещав, что Киев будет бороться до победы.

В ходе визита в Брюссель президент Украины также встретился с королем Бельгии Филиппом.

Германия продолжит оказывать помощь Украине в борьбе с российской агрессией, заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, среди стран Евросоюза Германия оказала Киеву наибольшую военную поддержку. Шольц назвал неверным впечатление, что поставки боевых танков Украине задерживаются. "Мы действуем очень быстро", - подчеркнул он. По словам главы правительства, "Германия вносит решающий вклад в то, чтобы помощь была оказана без промедлений". В то же время Шольц в очередной раз высказался против желания Украины вступить в Евросоюз по ускоренной процедуре. По его словам, все кандидаты в ЕС должны "выполнить критерии".

Военные действия

Четыре человека погибли, пять пострадали в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева, сообщил мэр Виталий Кличко.

Российские войска вернули себе инициативу в Украине и начали крупное наступление в Луганской области, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). В то же время в ISW полагают, что наступление российских сил, вероятно, еще не достигло максимального темпа, поскольку пока не была задействована 2-я гвардейская мотострелковая дивизия, которая проходила подготовку в Беларуси.

Намечающееся потепление ухудшит перспективы динамичных действий в Донбассе, сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки. Когда земля была замерзшей, условия передвижения по пересеченной местности на востоке Украины в последние недели, вероятно, практически не менялись, полагают в британском оборонном ведомстве.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram, что регион дважды атаковали украинские беспилотники. Сбиты были сначала 9 дронов, позже была отражена еще одна атака с участием одного беспилотного аппарата, написал Богомаз.

Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы военнослужащие ВС Украины не могли использовать спутниковый интернет Starlink для управления беспилотниками, приводит Reuters слова главы SpaceX Гвинн Шотвелл. Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что проблем со Starlink в Украине не наблюдается.

Иран, вероятно, модифицирует дроны, которые поставляет России, чтобы они могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры в Украине, передал американский канал CNN со ссылкой на доклад британской расследовательской организации Conflict Armament Research (CAR).

За почти год войны в Украине ВС РФ потеряли 1688 боевых танков. Такие данные привел аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон по фотографиям и видео. По его сведениям, 1000 российских танков были уничтожены, 544 танка захвачены ВС Украины, 79 повреждены и 65 оставлены российскими военными.

За почти 12 месяцев войны РФ на фронте убиты более 20 российских генералов, передало агентство Nikkei Asia со ссылкой на разведданные Японии, полученные в сотрудничестве с США и европейскими странами.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что его частная военная компания больше не занимается набором новых наемников в российских колониях. "Набор заключенных в ЧВК "Вагнер" полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются", - написала его пресс-служба в Telegram. Между тем, по данным "Агентства", в российских колониях заключенным, которые отказываются вступать в "Группу Вагнера", грозят новыми сроками.

Байден: Путин уже потерял Украину

Владимир Путин "уже потерял Украину", заявил президент США Джо Байден в интервью программе NewsHour американской некоммерческой службы телевещания PBS. "Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, каждый русскоязычный встретит его приветливо и скажет: "Заходите". Во-вторых, он думал, что НАТО развалится, НАТО ничего не станет предпринимать, так как побоится действовать. Спуститесь на землю - ничего из этого не произошло", - сказал Байден.

С начала войны страны НАТО предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь уже примерно на 120 млрд долларов (112 млрд евро). Такие данные привел генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, назвав поддержку беспрецедентной.

В МИД РФ отреагировали на публикацию о "Северных потоках"

На фоне публикации в США блога о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил Вашингтону последствиями. "Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона", - сказал Рябков. Белый дом отверг утверждения американского журналиста-расследователя Сеймура Херша, опубликовавшего в своем блоге материал, в котором высказывалась версия, что подрыв газопроводов "Северный поток - 2" и "Северный поток" ("СП") в Балтийском море был произведен по указанию президента США Джо Байдена. "Это совершенная ложь и полная фикция", - заявила руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Эйдриенн Уотсон. Аналогичную позицию озвучил представитель Госдепартамента США.

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