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Президент Украины Владимир Зеленский у въезда в СлавянскФото: t.me/V_Zelenskiy_official/
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Зеленский приехал к украинским военнослужащим в Донбассе

Ольга Лебедева
48 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 декабря.

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На 286-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 6 декабря (время московское).

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5 декабря российские силы убили трех мирных украинцев, еще 16 человек в результате российских атак получили ранения, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram. При этом жертвами ВС РФ за минувшие сутки стали два человека в Запорожской области и один - в Харьковской. Больше всего раненых - 9 - зафиксировано в Донецкой области. Кроме того, сообщается о четырех получивших ранения в Запорожской области, двух - в Одесской и одном - в Херсонской.

Украина вернула тела 49 погибших защитников

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Украина вернула тела еще 49 погибших военнослужащих, сообщило министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. "Сейчас совместно с силовыми структурами делаем все возможное для возвращения тел защитников. Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где, вероятно, находятся тела погибших защитников. Благодарю каждого, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников очень важно достойно попрощаться с ними", - заявил уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

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Правозащитная организация "Репортеры без границ" заявила, что "глубоко сожалеет" о решении латвийского регулятора лишить лицензии базировавшийся в этой стране телеканал "Дождь". "Хотя нарушения, в которых его обвиняют, заслуживают критики, это серьезный удар по свободе информации", - написали правозащитники в Twitter.

Зеленский приехал к украинским военнослужащим в Донбассе

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В России принимаются дополнительные меры по защите объектов важной инфраструктуры на юге страны после ударов по аэродромам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно. Они и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры. Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс", - указал он.

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В день Вооруженных сил Украины президент страны Владимир Зеленский посетил позиции украинских подразделений в Донбассе и записал поздравление у знака въезда в Славянск Донецкой области. "Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. Сегодня мы на Донбассе. Зона боевых действий стала больше, борьба тяжелее, цена выше. Но есть то, что остается неизменным, постоянным, стальным, - ваша отвага, ваша выдержка, ваша воля, а значит, наша свобода, ваша несокрушимость, а значит - наша независимость", - заявил Зеленский. 

Хроника событий 6 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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